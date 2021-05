[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 어버이날을 하루 앞둔 7일 오전 구청장실에서 코스콤(대표 홍우선)으로부터 이웃돕기 성금을 전달받았다.

기탁된 성금은 지역 내 저소득 홀몸 어르신들의 건강한 여름나기를 위한 보양식 지원 사업에 사용된다.

노현송 구청장은 “어버이날을 맞아 지역 어르신들을 위해 선뜻 도움의 손길을 내밀어 주셔서 감사드린다”며 “지역에서 홀로 지내시는 어르신들이 삶의 활력을 찾고 안전하게 살아가실 수 있도록 세심히 챙겨나가겠다”고 말했다.

한편 코스콤은 지난 2월 홀몸 어르신들께 설특식을 지원, 4월에는 다문화가족지원센터 정보화교육 사업을 위한 성금을 기탁하기도 했다.

