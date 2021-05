[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 7일 오전 영등포노인종합복지관에서 열린 어버이날 기념 행사에 참석, 어르신을 향한 감사와 존경의 마음을 담은 인사말을 전했다.

이번 행사는 지역내 6개 노인복지기관이 모여 구성한 영등포형 노인통합네트워크가 주관, 100여 명의 어르신과 줌을 활용해 비대면 소통을 나눴다.

행사는 효행자, 백일장 수상자들에 대한 표창에 이어 백일장 수상자의 시낭송을 함께 감상, 어르신들과 담화, 덕담나누기, 퀴즈 등의 일정을 진행하며 어르신들에게 특별한 추억을 선사했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr