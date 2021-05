[아시아경제 김지희 기자] 국회 인사청문특별위원회가 오는 10일 김부겸 국무총리 후보자에 대한 인사청문 경과보고서 채택 여부를 논의키로 했다.

서병수 인청특위 위원장은 7일 오후 국회에서 진행된 김 후보자의 청문회 산회에 앞서 "오는 10일 오후 2시 경과보고서 채택의 건을 심사하겠다"며 "그 전에 두 분 간사와 협의할 것"이라고 전했다.

김 후보자에 대한 여야의 평가는 엇갈리는 상황이다. 더불어민주당은 김 후보자의 국무총리직 수행에 문제가 없다는 입장인 반면, 국민의힘은 펀드 특혜 의혹 등을 이유로 반대하고 있다.

김 후보자는 마무리 발언에서 "국민 목소리를 충실히 듣고 국정운영에 반영되도록 하겠다"며 "문재인 정부의 성공적인 마무리를 위해 노력하겠다"고 말했다.

