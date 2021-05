- 콘크리트 모듈러주택 전문사 비파디자인그룹, 에그형 신축물 특허 출원

해외 건축 사진을 통해서만 볼 수 있었던 ‘에그하우스’를 이제 국내에서도 만날 수 있게 되었다.

프리캐스트 콘크리트 전문 건축사 비파디자인그룹에서 금번 5월, 프리캐스트 공법을 통한 에그하우스 건축 특허를 출원하였다.

비파디자인그룹 관계자는 “에그형 하우스는 워낙 큰 큐모의 부피로 도면조차 구현하기의 어려움이 컸다”고 전하였으며 “실제 계란 형태의 구성을 시작으로 실내까지 현실화 하기위한 여러번의 실패가 거듭되었다”고 밝혔다.

이번 비파디자인그룹에서 특허 출원한 프리캐스트 콘크리트 에그하우스는 콘크리트가 가지고 있는 바람, 태풍 등 구조물의 안전성을 강화 시키고 프리캐스트 신공법을 통한 디자인과 예술성까지 결합하게 되었다고 말했다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr