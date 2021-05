리쥬란 코스메틱, GS홈쇼핑서 ‘리쥬란 힐러 UV 프로텍션 크림’ 론칭

파마리서치프로덕트의 더마 코스메틱 브랜드 리쥬란 코스메틱이 오는 8일(토) GS홈쇼핑에서 골프, 캠핑 등 아웃도어 활동에 최적화된 선크림 ‘리쥬란 힐러 UV 프로텍션 크림’의 론칭 방송을 진행한다.

이번 방송은 오는 8일(토) 오후 2시 30분부터 50분간 GS홈쇼핑에서 방송되며, 런칭 방송을 기념해 특별한 혜택으로 패키지가 구성됐다. 해당 패키지는 리쥬란 힐러 UV프로텍션 선크림(40g) 본품 3개 및 무료 체험분 1개(10ml)가 함께 포함된다. 또 상품평을 남긴 구매자 전원에게는 ‘리쥬란 힐러 스킨 프로텍션 마스크’(5매)를 사은품으로 제공된다.

리쥬란 힐러 UV 프로텍션 크림은 야외활동이 잦은 골퍼, 캠핑족 등을 타깃으로 출시된 아웃도어 전용 선케어 제품이다. 최근 ‘크리스F&C 제43회 한국여자프로골프(KLPGA) 챔피언십’에서 우승한 박현경 선수가 사용하는 것으로 알려져 화제가 된 바 있다. SPF50+ PA+++의 높은 자외선 차단 지수로 야외 환경의 강력한 자외선으로부터 피부를 보호해주며, 알로에베라잎즙, 귀리커넬추출물 등 자연 유래 성분들이 햇빛에 자극 받은 피부를 진정시켜 촉촉하게 케어해 준다.

특히 ‘리쥬란 힐러’만의 특허 기술이자 피부 특화 DNA 물질인 ‘c-PDRN’ 성분이 함유돼 있어 자외선 노출 등의 피부 손상 환경에서도 지속적으로 피부 기초체력 등 코어를 강화해 건강한 피부로 가꿔준다. 콤팩트한 디자인으로 야외 활동 시 휴대가 용이한 것도 장점이다.

리쥬란 코스메틱 관계자는 "5월은 연중 자외선이 가장 많은 시기로, 야외 외출 시 자외선 케어가 필수적이다”며 “리쥬란 힐러 UV 프로텍션 크림은 일상과 아웃도어 활동 모두에서 자외선 차단은 물론 자극 받은 피부를 케어해주는 제품으로, 선케어를 고민하는 사용자들에게 멀티 스킨케어 아이템으로서 최고의 선택이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

