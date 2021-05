전남도교육청, 수능 대비 온라인 특강 실시

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 고3 수능 대비 특강을 오는 10일부터 ZOOM 화상회의 시스템을 통해 온라인으로 실시한다고 6일 밝혔다.

이번 특강은 정시 확대 중심의 대입 정책 변화에 따른 일반고 진학지도를 지원하기 위해 EBS와 연계해 유명 강사를 초청해 진행한다.

신청은 ‘전남진로진학지원포털’을 통해 9일까지 사전 신청받고, 영역별로 선착순 480명을 대상으로 이뤄진다.

또 학생들의 접근성을 높이기 위해 국어, 수학, 영어, 사회탐구, 과학탐구 5개 영역별로 5일간 매일 오후 7시부터 진행되는 이번 특강에서는 영역별 출제 방향 및 학습 방법을 안내한다.

특히 과목별 핵심 출제유형과 EBS 연계방식 변화에 따른 학습법을 안내함으로써 전남 학생들이 효과적으로 수능에 대비할 수 있도록 지원할 계획이다.

코로나19 예방을 위해 온라인 쌍방향 강의로 진행하며, 시간 질의응답을 통해 참가자의 만족도를 높일 예정이다.

박경희 중등교육과장은 “코로나19로 인해 학습량이 부족한 고3 학생들의 대학수학능력시험 준비에 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr