美 신규 실업수당 청구 49.8만건…코로나 사태 이후 최저

[아시아경제 임철영 기자] 미국의 고용지표가 눈에 띄는 개선세를 이어가고 있다.

6일(현지시간) 미국 노동부는 지난달 25일부터 시작하는 주 신규 실업수당 청구건수가 49만 8000건을 기록했따고 밝혔다.

4주째 감소세를 이어간 청구건수는 코로나19 사태 이후 재차 최저치를 갈아치웠다. 이는 전문가들의 예상치 52만7000건을 하회하는 수준이다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr