여야 합의로 청문보고서 채택, 7일부터 노동부 장관 임기 시작

[아시아경제 류정민 기자] 박경미 청와대 대변인은 6일 "문재인 대통령은 오늘 오후 6시경 안경덕 고용노동부 장관 임명안을 재가했다. 임기 시작일은 7일"이라고 밝혔다.

앞서 국회 환경노동위원회는 이날 전체회의를 열고 안 후보자에 대한 인사청문회 경과보고서를 여야 합의로 채택한 바 있다. 여야 모두 '적격' 의견을 내서 처리했다.

