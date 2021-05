소비자 만족지수 3년 연속 1위 디노보 씀씀이가 바른기업 선정

- 주식회사 디노보 사회공헌캠페인에 일조

씀씀이가 바른기업 캠페인은 지역사외의 가장 낮은 곳에서 외면당하는 이들을 후원 하는 캠페인으로 위기가정, 아동 및 청소년 가정, 홀몸어르신가정, 이주민가정 등 도움의 손길이 필요한 분들에게 지원해 드리는 캠페인이다.

디노보는 생활용품 및 디퓨저, 섬유탈취제, 살균소독제를 전문으로 하는 제조업체로서 매월 정기적인 기부를 통해 사회적 책임과 나눔을 실천하며 나눔 문화 확산에 동참하기로 했다.

디노보는 작년에도 적십자 경기도지사와 함께 코로나에 힘들어하는 취약계층을 도와주는 캠페인으로 자사 상품인 살균100도씨 소독스프레이와 핸드워시, 자동손세정기를 경기도 적십자 지사에 지원하였다.

디노보 담당자는 “코로나 시대를 맞이한 지금 살균, 소독 제품을 제조 및 판매하는 업체로써 사회에 필요한 부분이 있으면 지원 및 공급해드리기로 내부적으로 결정이 났다. 살균소독제는 꾸준하게 지원해 드릴 예정이며, 하루 빨리 코로나가 종결되길 희망하며 거리에서 많은 분들이 마스크 없이 밝게 미소 짓는 날이 돌아왔으면 좋겠다”고 말하였다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr