文대통령, 송영길과 4일 청와대서 오찬…당청협력 당부

[아시아경제 전진영 기자] 문재인 대통령은 지난 4일 송영길 더불어민주당 신임 대표를 청와대로 불러 오찬을 함께하고 당 내부의 화합과 당청 협력을 당부했다.

고용진 수석대변인은 6일 브리핑을 통해 “문 대통령과 송 당대표는 지난 4일 청와대에서 오찬을 나누며 당 내부의 화합과 단결, 당청 협력에 대해 이야기를 나눴다”며 이같이 전했다. 이번 오찬은 문 대통령의 초청으로 이뤄졌다.

문 대통령은 송 대표에게 “당이 송 대표를 중심으로 화합하길 바란다”고 당부했다. 송 대표는 “책임지고 문 대통령의 남은 임기 1년 동안 국정운영을 뒷받침하겠다”고 답했다.

이어 문 대통령은 “송 대표가 2017년 대선에서 총괄선대본부장으로서 화합의 리더십으로 원팀을 이뤄낸 역량이 있는 분인 만큼, 앞으로 민주당을 화합으로 잘 운영해 갈 것으로 믿는다”고 했다. 이에 송 대표는 “민생과제, 특히 부동산과 백신 문제를 최우선 과제로 삼고 대책을 준비할 것이며, 이를 위해 대통령과 지속적으로 논의하면서 당청이 함께 대책을 마련하겠다”고 화답했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr