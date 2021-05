‘그랑빌 더 포레’ 5월 오픈 예정 도심 속 숲세권 매월동 타운하우스 각광

지난 12월 광주 지역이 조정대상지역으로 지정되며 매매 가격이 보합세에 있다. 하지만 신규 상품에 관한 뜨거운 관심은 여전히 식지 않고 청약이 활발하게 진행 중이다.

최근 광주 도심 속 고급 단독 주택단지인 매월동 타운하우스가 각광을 받고 있다. 해당 상품은 아파트와 달리 청약통장이나 순위와 무관하며 수의계약으로 계획에 맞추어 계약진행 할 수 있는 장점이 있다.

이와 더불어 최근 보도된 6월 광주지역 조정대상지역 해제 심사에 귀추가 주목되면서, 내집마련 및 이주를 계획 중인 이들에게 자금 부담을 줄일 수 있는 계기가 될 수 있을지 기대감이 더해지고 있다.

매월동은 살레시오초, 송원초, 삼육초·중, 대동고 등 우수한 명문 학군을 자랑하며 롯데마트, 아울렛, 서부농수산물 유통센터 등 중심 인프라를 누릴 수 있는 지역이다.

또 월드컵 경기장에서 골프, 수영, 테니스 등 다양한 스포츠·레져 활동을 즐길 수 있으며 제2순환도로 등을 통해 시내·외 이동이 편리하다. 여기에 신규 분양지 ‘그랑빌 더 포레’가 5월 오픈을 앞두고 있어 소비자들의 이목을 집중시키고 있다.

‘그랑빌 더 포레’는 매월동 타운하우스 단지 중에서도 하이엔드 저택 32세대로만 구성될 예정이라 더욱 관심이 뜨겁다. 개금산 자락에 위치해 도심 인프라와 함께 아름다운 자연을 느낄 수 있으며 특히 고급 아파트 단지에서도 일부세대에게만 제공되는 테라스와 정원 등 다양한 공간을 갖추고 있어 저택만의 프라이빗한 여유를 느낄 수 있다.

하늘 중정마당은 자쿠지나 노천탕 등으로 활용할 수 있고, 광주의 시내를 내려다볼 수 있는 대형 마당과 주방과 연결되어 동선이 한층 편리한 BBQ 마당, 집에서 캠핑의 재미를 누릴 수 있는 뒷마당까지 확보되었다.

실내 공간은 취미룸, 드레스룸, 슈즈룸, 런드리룸 등 다양하게 활용이 가능한 룸들로 구성했다. 드레스룸은 침실보다 더 큰 크기로 설계했으며, 고품격 슈즈룸은 여행용 가방이나 운동용품 등도 수납할 수 있도록 넉넉한 공간을 제공한다.

취미룸에서는 층간소음 걱정 없이 영화, 음악감상, 악기 연주 등도 가능하며 홈짐, 스크린 골프연습장 등으로도 활용이 가능하다. 여기에 세대 별로 2~3대 주차가 가능한 개별 주차장까지 완비해 프리미엄 저택의 편리함을 누려볼 수 있다.

‘그랑빌 더 포레’ 관계자는 “최근 ‘그랑빌 더 포레’가 위치한 서구를 비롯 광주 5개구의 조정지역 해제 기대감까지 더해지고 있는 상황으로 수요자들의 문의가 쇄도하고 있다”라고 전했다.

한편, ‘그랑빌 더 포레’는 광주 서구 매월동 214번지에서 홍보관을 운영하고 있으며, 분양과 관련한 자세한 사항은 홈페이지 또는 전화를 통해 문의 가능하다.

