미얀마 민주진영, 무장투쟁 노선 전환 '시민방위군' 창설

[아시아경제 박병희 기자] 미얀마 민주 진영의 국민통합정부(NUG)가 미얀마군에 맞서기 위한 '시민방위군(People's Defence Force·PDF)' 창설을 공식화했다. 이에 따라 민주진영이 비폭력 평화시위에서 무장 투쟁으로 노선을 전환함에 따라 미얀마 군부와 민주 진영 간 무력 충돌이 본격화할 것이라는 우려가 커지고 있다.

NUG는 5일 군부의 폭력과 공격으로부터 지지자들을 보호하기 위해 시민방위군을 창설했다고 밝혔다. NUG는 시민방위군이 연방군(Federal Army) 창설로 이어질 것이라고 덧붙였다. NUG는 지난달 중순 구성 이후 20여 개 소수민족 무장조직과 연대해 연방군을 창설하는 작업을 진행하고 있다.

현지 인권단체 정치범지원협회(AAPP)에 따르면 2월1일 쿠데타 이후 전날까지 사망자 수는 확인된 이만 769명이다. 이에 연방군 창설에 대한 시민들의 바람은 커질 대로 커진 형국이다.

현재 북서부 사가잉 및 중부 마궤 지역, 그리고 북부 친 주에서는 주민들이 자체적으로 방위조직을 만들어 미얀마군을 상대로 무장 투쟁을 벌이고 있다.

친주에서는 지난달 초부터 시민들이 친주방위군(CDF)을 조직, 사냥용 총 등으로 무장하고 군경 폭력에 맞서고 있다. 같은 달 말에는 이들 방위군의 공격으로 군경 10명 이상이 숨지기도 했다. 지난 1~4일에도 주도인 하카에서 CDF 공격으로 군경 9명이 사망했다고 현지 매체 이라와디가 주민들을 인용해 보도했다. 친주와 마궤 지역의 접경 지역에서도 충돌이 발생하면서 지금까지 최소 16명의 군경이 숨졌다고 매체는 전했다.

NUG측도 군사정권에 맞서 싸우기 위해 이 지역의 방위군과 논의를 해왔다고 이라와디에 밝혔다. 이와 함께 쿠데타 이후 무장투쟁의 필요성을 깨닫고 남동부 카렌민족연합(KNU)이나 북부 카친독립군(KIA) 군사 캠프로 가 군사훈련을 받았거나 현재 받는 중인 미얀마 청년들이 포함될 가능성이 크다. 현지 매체들은 적지 않은 미얀마 청년들이 계속되는 유혈 탄압에 절망해 반군에 입대하고 있다고 보도했다. 최근 양곤을 중심으로 주요 지역에서 군사정권 건물이나 경찰서를 겨냥한 사제 폭발물 테러가 이어지는 것이 이와 관련된 게 아니냐는 관측도 있다.

