中 핵심이익 대만·홍콩 건드린 G7...中언론 "러와 군사동맹" 경고(종합)

G7 외교개발장관회의서 양안문제 첫 공개비판

中 관영매체 "러와 군사동맹, 서구 악몽될 것" 경고

대북문제도 언급..."北 비핵화 위해 대화나서야"촉구

[아시아경제 조유진 기자, 이현우 기자] 주요 7개국(G7) 외교·개발장관들이 공동성명을 통해 대만·홍콩·신장위구르 등 중국이 ‘핵심이익’이라 부르는 문제들을 언급하며 국제규범 준수를 강력하게 요구했다.

특히 중국이 외교적으로 가장 민감하게 받아들이는 양안 문제를 미국과 유럽국가들이 함께 공개적으로 비판한 것은 이번이 처음이다. 중국은 서구국가들이 연합해 중국을 몰아붙이는 행위는 중국과 러시아의 군사동맹으로 이어질 수 있다며 강하게 경고했다.

◇"아세안도 초청, 中 겨냥한 것"

5일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 이날 G7 외교·개발장관들은 전날부터 영국 런던에서 가진 회의를 마치고 공동성명(코뮈니케)을 통해 "중국은 대만해협과 남중국해 일대에서 군사적 긴장감을 고조시키고 지역의 안정과 국제규칙 기반 질서를 훼손할 수 있는 일방적인 행동을 반복하고 있다"며 "중국의 강압 및 위협에 대해 심각한 우려를 표명하며, 양안 문제의 평화적 해결을 장려한다"고 밝혔다. 이와 함께 "대만이 세계보건기구(WHO)와 세계보건총회(WHA)에 의미있는 참여를 할 것을 강하게 지지한다"고 덧붙였다.

G7 국가들은 대만 문제뿐만 아니라 다른 중국의 핵심이익 지역들과 얽힌 문제에 대해서도 공개적으로 비판했다. "신장위구르와 티베트 등에서의 소수민족 인권 탄압과 홍콩의 민주주의 퇴보 등에 대해서도 깊은 우려를 표명한다"며 "중국은 인권과 기본적인 자유를 존중하는 한편 국제규범과 법적 의무를 준수해줄 것을 거듭 촉구한다"고 강조했다.

지금까지 이어져 온 G7 회의를 포함해 미국과 유럽 주요국이 공동성명을 통해 중국의 양안 문제와 인권 문제 등을 공개적으로 비판한 것은 이번이 처음이다. 미 정치매체 폴리티코는 "모든 G7 회원국들이 중국이 자국 영토라 주장 중인 대만 문제를 공개적으로 거론한 것은 이례적인 일"이라며 "쿼드(Quad) 가맹국인 인도와 호주는 물론 미국과 동맹국인 한국, 중국과 남중국해 영유권 분쟁을 벌이고 있는 아세안 국가들도 게스트로 초대한 것은 중국을 겨냥한 것"이라 보도했다.

올해 G7 외교·개발장관회의는 의장국인 영국이 지난 4일 신장위구르 자치구와 티베트의 인권 문제를 주요 사안으로 거론하면서부터 대중국 포위망 구축에 집중할 것이란 예상이 지배적이었다. 미국 또한 이번 회의에서 중국이 일대일로 사업으로 아프리카 국가들의 부채를 늘리고 있다는 비판과 함께 여기에 대응하기 위해 G7 국가들이 아프리카 인프라 지원 프로그램을 새로 만들 것을 강조했다.

◇中 매체 "악몽 시작될 것" 경고

중국은 관영언론들을 통해 해당 공동성명에 크게 반발하고 있다. 중국 관영 환구시보는 이날 사설을 통해 "서구 국가들이 연합해 중국을 봉쇄하려는 행위는 결코 성공할 수 없으며, 이러한 움직임은 중국과 러시아의 군사동맹으로 이어질 수 있다"며 "중국과 러시아는 과거 냉전기 구소련과 동구권 연합보다 훨씬 강력하며, 양국이 필사적으로 단결한다면 모든 서방국가들에 악몽이 시작될 것"이라고 경고했다.

한편 이번 공동성명에는 북한 문제도 함께 언급돼 주목받았다. G7 국가들은 공동성명을 통해 "완전하고 검증 가능하며 불가역적으로 북한의 모든 불법 대량파괴무기와 탄도미사일을 폐기하는 목표를 유지하며 미국의 노력을 지지한다"며 "북한은 도발을 자제하고 한반도 긴장 완화을 위해 비핵화 협상에 참여해야 할 것"이라고 강조했다.

