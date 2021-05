“부동산 불황? 우린 몰라”…시화MTV 투자자 몰려

경기도 서부권 관광벨트의 핵심지로 불리는 시흥시 시화MTV(시화 멀티테크노밸리) 조성이 순조롭게 진행되면서 인근 아파트 및 상가 등 부동산 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있다. 특히 신종 코로나바이러스(코로나19) 확산으로 인한 자영업 등 경기침체로 상가 시장이 고전을 면치 못하는 상황에서도 시화MTV 내 투자 시장은 관련 문의가 몰리는 상황이다.

서해안 시화호 북측 간석지에 위치한 시화MTV는 첨단?벤처업종 등 지식기반산업들과 관광·휴양·레저 등 여가기능을 결합시킨 복합산업단지로 조성 중이다. 앞서 2010년 실시계획 승인과 함께 본격 개발에 들어갔고 1차지역 사업부터 시작해 지난해 9월 7차지역 준공을 마쳤다. 이와 맞물려 지난해 4월 시화MTV 내 첫 아파트인 ‘호반써밋더퍼스트시흥’이 분양을 진행했고 1순위 청약결과 평균 11.2대 1의 높은 경쟁률을 기록했다. 이처럼 개발이 가시화되고 잇따라 아파트 공급이 인기리에 진행되면서 지역 가치가 빠르게 상승하고 있다.

한국부동산원에 따르면 시화MTV가 위치한 경기 시흥시 정왕동의 지가변동률은 지난 3월 기준 전월대비 0.505%를 기록했다. 같은 시기 경기도 평균인 0.345%를 크게 웃도는 수준이다. 앞서 2020년 12월 0.301%, 2021년 1월 0.303%, 2월 0.328% 등 상승세를 유지하고 있으며 점점 더 가팔라지고 있는 것을 확인할 수 있다.

아파트 시장도 마찬가지 상황이다. 부동산114에 따르면 시화MTV가 위치한 경기 시흥시 정왕동의 아파트 평균 매매 시세는 2020년 기준 전년대비 14.12% 상승했다. 앞서 상승률이 2018년 0.63%, 2019년 4.48% 등인 것과 비교하면 최근 시장이 심상치 않음을 알 수 있다. 또한 인근 아파트 거래량도 크게 늘어 지난해 시흥시 정왕동의 아파트 매매거래량은 총 4,060가구로 2019년 2,485가구보다 1.5배 이상 많았다. 지난해 시흥시 전체 거래량(1만1,725가구) 중에서 34.6%를 차지했다.

정왕동 소재 S 공인중개업소 관계자는 “시화MTV 거북섬 해양레저복합단지에 지난해 세계 최대 규모 인공 서핑장 ‘웨이브파크’가 개장하고 올해에는 실내 스쿠버 다이빙풀 완공이 예정돼 있는 등 개발이 순조롭게 진행되면서 인근 아파트뿐 아니라 상가 분양 문의가 쏟아지고 있다”며 “특히 시화MTV 중심인 거북섬 해양레저복합단지 내에 연 350만 명이 넘는 국내 관광객이 유입될 것으로 점쳐지면서 상권 활성화에 대한 기대감으로 투자를 원하는 고객들의 방문율이 크게 늘었다”고 설명했다.

시화MTV 상가시장이 뜨거운 이유에는 배후수요도 꼽힌다. 시화MTV 내 있는 시화멀티테크노벨리 내 종사자 수도 약 25만 여명으로 추정돼 풍부한 배후수요를 갖추고 있다. 여기에 안산 고잔신도시, 송산그린시티, 인천 송도국제도시를 비롯해 경기 서남부 지역에서 시화MTV까지 차량으로 이동시 1시간 내 이동이 가능해, 타 지역 수요자들도 쉽게 접근이 가능하다.

대신자산신탁(시행)과 신세계건설(시공)은 경기 시흥시 정왕동 2684, 2684-1번지 일원에서 ‘아쿠아펫랜드’ 복합쇼핑몰을 분양 중이다. ‘아쿠아펫랜드’는 지하 1층~지상 5층, 연면적 63,562㎡(계획) 규모로 조성된다.

아쿠아펫랜드는 관상어테마파크를 컨셉으로 한 4세대 복합쇼핑몰이다. 4세대 쇼핑복합단지는 엔터테이먼트가 가미된 몰 형태의 복합쇼핑몰에 체험커뮤니티를 더한 상업시설을 뜻한다. 아쿠아펫랜드는 단순 소비만 이뤄지는 곳이 아닌 관광지처럼 방문객들이 체험하고 즐기면서 시간을 소비하는 문화를 접목시킨 신 트렌드 복합쇼핑몰로 탄생될 전망이다.

아쿠아펫랜드는 상권 활성화를 위한 특화 설계를 구성했다. 지상 1층에 아쿠아펫 시설 존을 조성해 이 곳에 세계 희귀 관상어 및 전문어종 등을 전시하고 판매해 방문객들에게 즐거움을 선사할 계획이다. 또한 지상 2층부터 5층까지도 다양한 체험시설과 볼거리를 도입할 예정이다. 이처럼 아쿠아펫랜드는 국내 유명한 아쿠아리움 그 이상의 볼거리와 체험거리를 제공하는 하나의 테마파크몰로 탄생해 연 150만 명의 풍부한 방문객 수요 유입이 예상되고 있다.

‘아쿠아펫랜드’ 2022년 10월 준공될 예정이다.

