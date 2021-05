송파구립문화예술체육단체 신규단원 67명 위촉

문화예술체육활동 활성화로 삶의 질 향상과 문화저변 확대...6개 단체 67명 신규단원 선발

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 4일 구청에서 지역사회의 문화예술체육활동을 활성화, 구민의 삶의 질 향상과 문화저변 확대를 위해 '구립문화예술체육단체 신규단원 위촉식'을 개최했다.

구는 최근 석촌호수 벚꽃축제를 대신해 ‘보이는 라디오’ 등 색다른 프로그램을 기획해 구립예술단체들과 함께 진행하는 등 코로나19로 침체 돼 있는 문화예술 및 체육활동 활성화를 위해 노력해왔다.

송파구에는 7개 문화예술단체(실버악단, 실버합창단, 합창단, 소년소녀합창단, 교향악단, 청소년교향악단, 민속예술단)와 5개의 체육단체(여성축구단, 리듬체조단, 태권도시범단, 조정선수단, 유소년축구단)등 총 420여명이 활동하고 있다.

송파구는 매년 신규단원 정기모집을 통해 실력있는 단원들을 선발, 구민들의 재능발전을 도모, 문화예술 및 체육분야의 저변확대를 위해 다양한 지원방안을 추진 중이다.

올해도 6개의 문화예술체육단체에서 실기와 면접심사를 통해 총 67명의 신규단원을 선발했다.

선발된 신규단원들은 위촉장을 받고 활동하게 되고, 그 외에도 그동안 문화예술체육도시로서 송파구의 품격과 가치를 높이는데 힘이 돼 준 유공단원들에게는 표창장도 수여된다.

선발된 신규단원들은 연 1회 이상 롯데콘서트홀, 구민회관 대강당 등 큰 무대에서 공연하는 기회와 한성백제문화제, 석촌호수벚꽃축제 등 다양한 송파구 대표행사에 참여하게 된다.

또 매주 정기연습 및 지자체 또는 국제간 문화예술 교류행사에 참여하고 활동비도 지원받게 된다.

송파구는 현재 각 단체별로 사회적 거리두기 지침을 준수, 소규모로 연습을 진행하고 있고 앞으로도 코로나시대에 걸맞게 다양한 온오프라인 콘텐츠를 제작, 문화예술체육단체 단원들이 활발히 활동할 수 있도록 지원할 계획이다.

또, 이번 행사에서 참석자들은 한예종 송파구 이전을 기원하는 염원을 담아 ‘한예종 송파구 유치기원 릴레이 캠페인’에 동참한다.

한예종이 송파에 유치된다면 이들의 멋진 공연과 작품은 송파구 문화예술체육단체들과도 상호간 창작활동의 마중물 역할을 하게 될 것이다.

박성수 구청장은 “한예종이 유치 돼 다양한 문화예술 인재가 양성되고 구립단원들이 활발히 활동하는 등 일상이 예술이 되고 예술이 일상이 되는 문화예술체육도시 송파로 만들어나가겠다”면서 “이를 뒷받침할 수 있도록 석촌호수에 문화실험공간 호수, 아뜰리에, 아트갤러리 등 문화예술 인프라 구축으로 도시의 품격을 높이겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr