어린이날 카카오톡 먹통…"긴급 점검 중"

[아시아경제 부애리 기자] 카카오톡에서 5일 오류가 발생해 이용자들이 불편을 겪고 있다.

카카오 측은 이날 오후 10시10분께 "일부 사용자들의 카카오톡 로그인과 메시지 수신이 원활하지 않아 긴급 점검 중"이라고 밝혔다.

카카오톡은 PC버전과 모바일 버전에서 메시지 수·발신 장애가 나타났다. PC카톡은 아예 로그인이 되지 않는 현상도 발생했다.

