[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 5일 오전 영등포구청 별관 강당에서 영유아 100여 가족과 비대면으로 음식을 만드는 ‘영셰프, 건강한 음식을 부탁해’ 행사에 참석했다.

이날 현장에는 채 구청장과 전문셰프, 영유아 가족이 참석, 줌 프로그램을 통해 실시간 중계되는 전문셰프 지도에 따라 봄나물 두부면 파스타와 오이연근피클을 만들며 소통하는 시간을 가졌다.

채현일 구청장은 "가족이 한 자리에 모여 음식을 만들고 소통함으로써 정서적 유대감과 협동심을 키우고, 가족의 의미를 되새겨보는 뜻깊은 시간이 됐기를 바란다"고 전했다.

