[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 5일 오후 영등포구 여성소통문화공간 HEY YDP!에서 열린 ‘감성 쑥쑥, 작은음악회’에서 참여어린이와 대화했다.

이날 행사는 지역내 영유아 10가족이 참석해 차임트리, 캐스터네츠 등 악기를 직접 조립, 전문강사 지도에 따라 화음을 맞춰 연주하는 작은 음악회로 진행됐다.

모든 일정은 발열체크, 손소독, 거리두기 등 방역수칙을 철저히 준수하며 진행됐다.

채현일 구청장은 "아름다운 음악을 연주해주신 참석 아동, 학부모분들께 감사드리며, 아이들의 감성과 정서 발달을 위한 문화예술 활성화를 위해 더욱 노력하겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr