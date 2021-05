[포토] 이동진 도봉구청장, 어린이날 맞아 어린이들과 소통 시간 가져

[아시아경제 박종일 기자] 이동진 도봉구청장이 5일 구청 선인봉홀에서 ‘탄소 중립! 생태도시 도봉!’을 주제로 개최된 도봉구 어린이날 행사에 참여해 지역 어린이들과 함께하는 시간을 가졌다.

이날 행사는 ▲‘세 친구’ 인형극 ▲구청장과 함께하는 요리만들기 ‘이파더! 요린이를 부탁해’ ▲둘리가 알려주는 지구별 지키기 ▲가온누리 무예예술단의 태권도시범 ▲도봉골든벨 ‘온라인 1:500 퀴즈쇼’ 등 프로그램들로 꾸려졌으며, 도봉구 공식 유튜브 채널인 ‘도봉봉TV’를 통해 비대면으로 진행됐다.

이동진 도봉구청장은 “코로나19로 인해서 어린이날을 맞아서도 나가지 못하는 어린이들에게 도봉구가 마련한 어린이날 프로그램으로 가족과 함께하는 즐거운 시간이 되길 바란다”고 말했다.

