코로나 시대, 늘어난 골린이 겨냥 ‘스마트 골프기기’ 각광

레이저 측정기부터 셀프 교정기까지 다양한 제품 인기

[아시아경제 김희윤 기자] 최근 비대면 문화 확산으로 골프가 국민 레저로 자리잡음에 따라 쾌적한 라운딩과 연습을 돕는 스마트 골프기기가 각광받고 있다.

5일 업계에 따르면 골프인구 증가로 업체들은 초고속 레이저 골프거리 측정기서부터 퍼팅감 향상을 위한 셀프 교정기까지 다양한 스마트 골프기기를 잇따라 출시하고 있다.

0.3초만에 핀 거리 보여주는 초고속 레이저 골프거리 측정기

필드 경험이 적은 초보 골퍼가 가장 힘들어하는 것이 정확한 거리 계산이다. 핀까지의 거리를 정확히 파악하고 가장 알맞은 클럽을 선택해 효과적인 샷을 구현하는 것이 생각보다 쉬운 일은 아니기 때문이다. 파인디지털은 그런 초보 골퍼들을 위해 다양한 편의기능을 장착한 레이저 골프거리 측정기 ‘파인캐디 UPL300’을 출시했다.

제품은 빠른 측정 속도를 자랑한다. 버튼 클릭 한 번으로 0.3초만에 핀까지의 거리를 LCD화면에 보여준다. 파인디지털 관계자는 "파인캐디 UPL300은 최대 1,000미터까지 거리를 측정할 수 있으며, 6배율 광시야각 뷰파인더를 통해 선명하고 넓은 시야를 확보해준다"며 "덕분에 골퍼는 캐디의 도움 없이도 거리에 알맞은 클럽을 선택할 수 있다"고 설명했다.

이외에도 일반 거리 측정과 핀 파인더 측정을 진동으로 구분해준다. 슬로프 보정 거리와 높낮이 정보를 보여주는 슬로프 모드와 KPGA 공식 시합에서도 사용 가능한 논슬로프 모드를 보여주는 외부 LED 지시등을 탑재해 상황에 맞게 활용 가능하다. 여기에 고객의 실수로 인한 파손까지 보장해주는 안심 플랜 보험이 적용돼 라운드를 걱정 없이 즐길 수 있다.

다양한 정보를 직관적으로 보여주는 골프 스마트워치

필드에서 필요한 다양한 정보를 1.2인치 컬러 터치스크린을 통해 제공하는 제품도 있다. 가민은 골퍼를 위한 GPS 스마트워치 ‘어프로치 S42’를 출시했다. ‘어프로치 S42’는 스마트워치 사용에 익숙한 MZ세대에게 안성맞춤인 제품이다.

GPS 정보를 기반으로 골퍼의 위치에 따른 그린상의 거리 및 해저드까지의 거리, 도그렉과 레이업 등의 정보를 제공하는 것이 눈에 띈다. 특히 화면을 통해 그린의 실제 모양을 보여주는 ‘그린뷰’ 기능은 전략적인 샷에 효과적이다. 아울러 제품은 스마트워치답게 다채로운 기능을 지원한다. 스마트폰과 연동하면 전화나 문자는 물론, 각종 알람 및 걸음 수와 수면 패턴 등을 확인할 수 있다.

레이저로 에이밍 라인 표시하는 스마트 고글

골프 실력 향상을 위해서는 꾸준한 연습이 필수다. 하지만 매번 고가의 강습비를 지불할 수는 없는 셈. 골퍼 스스로 스윙 실력을 향상시킬 수 있도록 도와주는 스마트 선글라스가 있다.

고칠이는 레이저가 탑재된 골퍼용 스마트 고글 ‘GO72’를 출시했다. 제품은 전면에 장착된 레이저를 통해 지면에 에이밍 라인을 표시해주며, 골퍼는 이를 보고 연습해 일정한 스윙 궤적을 만들 수 있다. 또한 ‘GO72’는 국내 골프 프로들의 스윙을 분석해 제작한 스윙 템포를 스피커로 안내해 골퍼로 하여금 자신만의 리듬감을 찾을 수 있도록 한다.

미세한 차이까지 잡아내는 초경량 셀프 퍼팅 교정기

골프 라운드의 완성은 안정적인 퍼팅이다. 따라서 반복적인 스윙 연습만큼 중요한 것이 퍼팅감 키우기다. 퍼트몬은 퍼팅감을 키워주는 셀프 교정기 ‘퍼트몬 PM-1’을 출시했다. ‘퍼트몬 PM-1’은 퍼팅 샤프트에 장착하는 제품으로서, 4.8그램밖에 되지 않아 무게로 인한 영향을 거의 주지 않는 것이 장점이다.

제품은 자이로센서를 통해 퍼팅을 인식해 정타일 경우에만 초록색 LED를 표시한다. 퍼팅 시에 헤드가 0.5도 이내로 열리거나 닫힐 경우 노란색, 이상의 각도일 경우 빨간색 LED를 표시해 좋은 퍼팅과 나쁜 퍼팅을 구분해준다.

최근 출시되기 시작한 각종 스마트 골프기기에 대해 업계 관계자는 “점차 규모를 키워가는 국내 스마트 골프기기 시장을 선점하기 위한 업계의 움직임이 분주하다”며 “시장에 새롭게 진입하는 업체들이 늘어나고 있는 상황에서 각 기업들은 오랜 시간 축적해온 기술력을 바탕으로 정밀한 하이엔드 스마트 골프기기를 지속해서 선보일 것”이라고 전망했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr