[아시아경제 강나훔 기자] 네이버가 코로나19 백신 휴가제를 도입한다.

5일 업계에 따르면 네이버는 오는 7월부터 백신을 접종한 임직원은 의사 소견서 없이 신청만으로 접종 다음날 휴가 소진 없이 공가를 부여키로 했다.

네이버 관계자는 "백신 접종 후 일상 생활과 업무에 지장을 겪는 사례가 있어 백신 공가 필요성을 검토하고 있었다"라며 "회사와 근로자 위원이 참여하는 사내 산업안전보건위원회 정기회의에서 의견에 모여 이를 도입하게 됐다"고 설명했다.

카카오도 백신 휴가제를 검토 중이다. 카카오 관계자는 "백신 휴가를 긍정적으로 검토 중"이라고 말했다.

한편 정부는 지난달 1일부터 백신휴가를 도입했다. 접종자는 백신 접종 후 10시간~12시간 이내 이상 반응이 시작되는 점을 고려해 백신 접종 다음 날 휴가 1일을 부여받고, 이상 반응이 있는 경우에는 추가로 1일 더 휴가를 낼 수 있다.

