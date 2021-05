인도, 5G 시범사업 명단서 中 제외…삼성·에릭슨·노키아 등은 포함

[아시아경제 정현진 기자] 인도가 5G 사업에서 중국 업체를 공식적으로 배제했다. 지난해 국경 갈등을 겪은 이후 인도의 '중국 보복' 움직임이 구체화된 것으로 보인다.

5일 더힌두 등 인도 언론에 따르면 인도 통신부는 전날 릴라이언스지오, 바라티 에어텔 등 자국 통신회사가 추진하고 있는 5G 시범사업 진행을 승인했다. 통신부는 이들 통신회사는 삼성전자, 에릭슨, 노키아 등 통신장비 제조사와 함께 6개월간 시범사업을 하게 된다고 설명했다.

하지만 이 명단에서 중국 업체 이름은 제외됐다. 더힌두는 "이번 조치로 화웨이나 ZTE 등 같은 중국 업체가 인도 5G 경쟁에서 공식적으로 제외됐다"고 전했다. 시범사업에 참여하지 않은 통신장비 제조사가 본사업에 참여하기가 현실적으로 어렵기 때문이다.

인도에서는 지난해 6월 국경에서의 충돌 이후 중국 퇴출 목소리가 커진 상태다. 인도 통신부는 지난 3월 외국 통신장비 업체의 경우 당국의 승인 없이는 인도 통신 산업 진출이 불가능하도록 규정을 개정했다. 타임스오브인디아는 당시 당국이 이 조치를 통해 4G 통신망 개선이나 5G 구축 등과 관련해 중국 업체의 비즈니스를 제한할 수 있게 됐다고 밝히기도 했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr