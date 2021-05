▲전영석씨 별세, 전훈일·영신씨 부친상, 이문화(삼성화재 일반보험본부장)씨 빙부상. 5일 오전 9시10분. 삼성서울병원 장례식장 19호실, 발인 7일 오전 9시30분. 02)3410-6919

