정의용-모테기 첫 회담…'韓日관계 발전' 외쳤지만 현안 입장차 여전(종합)

[아시아경제 정현진 기자] 정의용 외교부 장관과 모테기 도시미쓰 일본 외무상이 5일(현지시간) 첫 회담을 했다. 두 장관은 한일 관계를 미래지향적으로 발전시켜 나가자는 데 뜻을 같이하고 의사소통을 계속하기로 했지만 일본 정부의 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류 결정과 과거사 문제 등 현안에 대해서는 여전히 입장차를 보이며 평행선을 달리는 모습을 보였다.

주요 7개국(G7) 외교·개발장관회의 참석차 영국 런던을 방문한 정 장관과 모테기 외무상은 이날 토니 블링컨 미국 국무부 장관과 3자 회담을 한 뒤 자리를 옮겨 런던 시내 한 호텔에서 마주 앉았다. 이들은 이 자리에서 약 20분간 양자 회담을 했다. 두 사람이 회담한 것은 지난 2월 정 장관이 취임한 이후 처음이다.

외교부는 정 장관과 모테기 외무상의 회담 직후 "두 장관은 한일이 동북아와 세계의 평화, 번영을 위해 긴밀히 협력할 필요성에 공감하고 한일 관계를 미래지향적으로 발전시켜 나가자는 데에 뜻을 같이했다"고 밝혔다. 이어 "앞으로도 한반도의 완전한 비핵화와 항구적인 평화 정착에 실질적인 진전을 가져오기 위해 지속 협력하고 한일 현안 해결을 위해 긴밀한 대화와 소통을 지속해 나가기로 했다"고 덧붙였다.

정 장관과 모테기 외무상은 한일 관계 현안인 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류 결정과 과거사 문제 등 현안에 대해 각자의 입장을 재차 전달한 것으로 보인다.

외교부는 "정 장관이 일본 정부의 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류 결정이 주변국과 충분한 사전협의 없이 이루어진 데 대해 깊은 우려와 함께 반대 입장을 명확히 전달했다"고 밝혔다. 정 장관은 이 자리에서 "오염수 방류가 우리 국민의 건강과 안전, 해양 환경에 잠재적인 위협을 미칠 수 있다는 점에서 매우 신중하게 접근해야한다"고 강조했다.

이에 대해 모테기 외무상은 "(한국 측에) 필요한 정보 제공을 계속하겠다"면서도 일본 정부의 결정을 비판하는 한국 정부 대응에 대해서는 우려한다는 입장을 보였다고 일본 교도통신은 보도했다.

위안부 및 강제징용 소송 관련해서는 모테기 외무상이 정 장관에게 위안부 소송 문제에 대한 적절한 조처를 할 것을 강력히 요구했으며, 강제징용 소송과 관련해서는 일본 정부가 수용할 수 있는 해결책을 한국 측이 조기에 제시해야한다는 기존 입장을 강조했다. 이에 대해 정 장관은 일측의 올바른 역사인식 없이는 과거사 문제가 해결될 수 없음을 강조하고 위안부 및 강제동원 피해자 관련 한국의 입장을 설명했다고 외교부는 밝혔다.

정 장관과 모테기 외무상은 이날 미국 측의 제안으로 성사된 3자 회담에서 처음으로 자리를 함께 했다. 한일 외교장관 회담에 앞서 한·미·일 외교장관들은 50분 가량 회담을 갖고 미국의 새로운 대북정책에 대해 논의했다. 한·미·일 외교장관 회담은 지난해 2월 독일 뮌헨안보회의 때 강경화 전 장관과 마이크 폼페이오 전 미국 국무부 장관, 모테기 외무상이 회동한 이후 약 1년 3개월 만에 열렸다.

