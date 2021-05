가정의달 은행권 이벤트 ‘풍성’

의료 가전, 여행상품권, 치킨, 커피쿠폰 등 경품 가득

[아시아경제 박선미 기자] 5월 가정의 달을 맞아 은행권 이벤트도 더욱 풍성해졌다.

5일 은행권에 따르면 KB국민은행은 가정의 달을 기념해 5월 말까지 '사랑을 말하고 싶다면 마음 배달부' 이벤트(이하 마음 배달부)를 실시한다.

이번 이벤트는 KB국민은행 이용고객이라면 누구나 참여할 수 있는 행사다. 이벤트 기간 동안 KB스타뱅킹 앱을 통해 안마 의료 가전, 노트북, 로봇 청소기 등 원하는 경품을 선택 후 응모하면 추첨을 통해 당첨된 고객에게 경품을 증정한다.

KB국민은행은 대상 고객 중 총 1100여명을 추첨해 ▲세라젬 V4 ▲LG로봇청소기 ▲정관장 홍삼톤 ▲맥북에어 노트북 13형 ▲애플 에어팟 ▲KB스타프렌즈 키링 2종 세트 등의 푸짐한 경품을 증정한다. 또한 KB스타뱅킹 마음 배달부 이벤트 페이지 내에서 '별뱅’s 픽' 7개 이벤트에 참여하면 당첨 확률이 최대 4배로 높아진다.

NH농협은행은 이달 31일까지 모바일 플랫폼인 ‘올원뱅크’에서 '사랑하는 가족에게 용돈 송금하고 치킨파티!'이벤트를 진행한다.

평소 자주 송금하는 계좌들을 '자주쓰는 계좌'의 ‘가족’ 그룹에 등록한 고객이나, '받는 통장표시'에 ‘용돈’이나 ‘치킨’이라는 단어를 포함해 3만원 이상 송금한 고객 중 이벤트에 응모한 고객을 대상으로 총 1000명을 추첨해 또래오래 치킨세트 모바일 쿠폰을 제공한다. 이벤트 대상 계좌 등록 건수와 송금 건수가 많을수록 당첨 확률이 높아진다.

이와는 별도로 '세대를 이어가는 사랑에 감사합니다' 이벤트도 31일까지 실시한다. '사랑해요 감사해요 적금'에 신규 가입한 고객 중 55명을 추첨해 (조)부모 또는 (손)자녀를 위한 100만원 이내의 선물(5명) 및 한삼인 홍삼정(50명)을 제공한다.

또 세대주와 세대원이 이벤트 기간 동안 동시에 예·적금 상품 및 주택청약종합저축에 가입하는 경우 135명을 추첨해 100만원 상당의 여행상품권(5명), 30만원 상당의 여행상품권(30명) 및 꽃다발 교환권(100명)을 제공한다. 농협은행 페이스북 및 인스타그램의 이벤트 페이지에 3대가 함께 했던 추억을 댓글로 남기는 고객 중 100명을 추첨해 스타벅스 기프티콘도 증정한다.

신한은행은 한국야구위원회(KBO)와 함께 가정의 달 5월을 맞아 '찐야구팬 모여라! 추억의 사진 콘테스트' 이벤트를 진행 중이다.

프로야구와 관련된 추억이 깃든 사진이면 어떤 주제든 가능하며, 신한 쏠 애플리케이션(앱)을 통해 이달 17일까지 응모 가능하다. 응모된 사진은 신한은행과 KBO가 공동으로 심사를 진행해 50명을 선정하고 이후 쏠야구 고객 투표를 통해 최종 10명을 선정할 예정이다.

쏠야구 고객 투표는 3주간 진행할 예정이며 참여할 때마다 즉석추첨을 통해 마이신한포인트를 최대 1000포인트 지급하는 이벤트도 함께 진행한다. 신한은행은 1차 심사를 통과한 50명에겐 올해 처음 도입된 'KBO 공식 찐팬 자격'을 부여하고 찐팬 자격증, KBO·응원팀 굿즈 세트 등을 제공할 예정이다. 상위10명에게는 득표수에 따라 황금 야구공(17돈) 금상 1명, 황금 야구배트(6돈) 은상 3명, 타이틀스폰서십 기념 골드바(10g) 동상 6명을 순위대로 제공한다.

우리은행은 가정의 달 5월을 맞아 '우리 원뱅킹과 비대면 데이트' 대고객 이벤트를 이달 31일까지 시행한다. 우리원뱅킹에서 '우리 매직 적금 by 롯데카드', '스무살 우리 적금', '원 적금' 중 20만원 이상 가입 또는 '모이면 금리가 올라가는 예금', '시니어 플러스 우리 예금' , '원 예금' 중 100만원 이상 가입 시 자동 응모된다.

추첨을 통해 신세계백화점 10만원 상품권(5명), 목·어깨 안마기(10명), 파리바게트 케이크 쿠폰(100명), 스타벅스 커피 쿠폰(9385명)을 총 9500명에게 제공한다. 또 어린이날, 어버이날, 성년의 날, 부부의 날에 우리 원뱅킹에서 타인 계좌로 1만원 이상 이체 후 사랑·감사의 마음을 담아 메시지 카드를 발송한 고객 대상으로 베스킨라빈스 아이스크림 쿠폰을 총 5000명에게 제공한다.

