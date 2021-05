이재명 파주놀이구름 준공식 참석…"어린이들에게 놀이는 곧 배움"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 5일 어린이날을 맞아 어린이 문화체험공간인 파주놀이구름 준공식에 참석해 "어린이들에게는 놀이가 곧 배움"이라며 축하인사를 전했다.

이재명 지사는 "각 시군들의 획기적인 아이디어를 실현할 수 있게 하기 위해 공모 경쟁전을 하고 있는데 이 사업이 작년에 1등을 했다"며 "결국 파주시 최종환 시장과 공무원 여러분들의 기획력 행정력이 바로 오늘 놀이공원으로 실행이 된 것 같다"고 설명했다.

이 지사는 그러면서 "어린이들에게는 놀이가 곧 배움"이라며 "앞으로 이 공간들이 우리 어린이들에게 꿈을 주고 튼튼하고 행복하게 함께 살아가는 공간이 되기를 바란다"고 덧붙였다.

파주놀이구름은 지난해 '새로운 경기 First 정책공모'에서 대상을 차지해 경기도로부터 100억원의 특별조정교부금을 받아 조성됐다.

파주시 와석순환로에 4697㎡ 규모로 조성되는 파주놀이구름은 가족친화형 어린이 문화체험공간으로 EBS 캐릭터를 활용한 것이 특징이다.

본관동과 2개의 부속동으로 펭수, 번개맨, 뿡뿡이 등 EBS 캐릭터를 접목해 하늘언덕, 구름우물, 무지개동굴, 환상의 숲, 바람골짜기, 모험의세상, 반딧불이길 등 으로 구성된다.

오는 7월 개관 예정이다.

한편 이 지사는 이날 오전 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "어린이날을 맞아 어떤 휘황찬란한 정책 약속보다 어린이들의

마음을 함부로 넘겨짚지 않겠다는 다짐부터 드리고 싶었다"며 "코로나로 학교에 잘 가지 못하고 유튜브로 세상을 접하는 여러분의 일상과 정서는 어떨지, 열심히 역지사지 상상도 해보고 직접 듣기도 하겠다"고 밝혔다.

이어 "사실 정치도 이와 조금도 다르지 않다. 다채로운 방식으로 나타나는 주권자의 목소리를 있는 그대로 존중하고 그 속내를 이해하려고 애쓰는 것이 대리인의 기본자세"라며 "하물며 아이들의 마음도 바다와 같은데 민심은 어떻겠나. 98번째 어린이날을 축하하며 어린이의 마음도 어른의 마음도 부단히 살피겠다는 다짐을 올리는 이유"라고 덧붙였다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr