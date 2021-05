[아시아경제 정현진 기자] 서울시가 산하 출연기관인 서울문화재단 김종휘 대표이사를 직무정지 조치했다고 5일 밝혔다.

시에 따르면 김 대표에 대한 공익제보가 접수돼 자체 조사를 벌이고 있는 상황에서 직무정지가 필요하다는 판단이 나온 것이다. 시는 추가 조사를 진행해 김 대표에 대한 최종 징계 수위를 결정할 계획이다.

김 대표는 고(故) 박원순 전 시장 재임 시절인 2018년 9월 취임했다. 사회적기업 등에서 활동하다가 2012년부터는 성북문화재단 대표를 지냈다. 김 대표의 임기는 올해 9월까지다. 재단 대표직은 당분간 서울시 문화본부장이 대리로 맡는다.

