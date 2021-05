위기의 외국계 車3사…반도체 대란에 노사갈등까지

[아시아경제 유제훈 기자] 한국GM, 르노삼성자동차, 쌍용자동차 등 외국계 완성차 기업 3사가 차량용 반도체 수급난, 노사갈등, 기업회생절차 등의 여파로 고전을 면치 못하고 있다.

5일 자동차업계에 따르면 외국계 3사의 지난달 합산 판매대수(내수·수출 포함)는 총 3만5180대에 그쳤다. 이는 전년 같은 기간 대비 27.7% 가량 줄어든 수치다.

전 세계 각 국에서 코로나19 팬데믹이 안정화 되면서 자동차 수요는 급증하고 있지만, 이들 외국계 3사는 별다른 수혜를 입지 못하고 있는 셈이다. 이는 현대자동차·기아의 지난달 해외 판매실적이 각기 180%, 120% 증가한 것과도 대비된다.

한국GM의 경우 직접적으론 차량용 반도체 문제가 발목을 잡고 있단 평가다. 앞서 한국GM은 지난 2월부터 트랙스, 말리부를 생산하는 부평 2공장의 가동률을 50%로 유지해 왔는데, 차량용 반도체 수급난이 좀처럼 해소되지 못하면서 최근엔 부평 1공장과 창원공장 마저 가동률을 절반으로 낮췄다.

특히 부평 1공장은 한국GM의 '베스트셀링' 모델인 트레일블레이저를 생산하는 기지란 점에서 이번 생산 조정이 내수 판매 및 수출량에 영향을 줄 수 밖에 없을 것이란 관측이 지배적이다.

쌍용차는 반도체 부족에 더해 기업회생절차 까지 본격화 되면서 어려움이 가중되고 있다. 쌍용차는 지난달 반도체 수급문제로 7일간 공장의 가동을 중단키로 했으나, 협력사들이 납품을 거부하는 사태까지 빚어지면서 가동 중단일이 5일 추가됐다. 지난달 26일 협력업체 350여곳으로 구성된 상거래 채권단이 납품 재개를 결의하면서 가동은 재개됐지만, 그 사이 판매감소는 피할 수 없었다.

르노삼성은 판매부진에 더해 노사갈등이 확대되는 분위기다. 2020년 임금 및 단체협상이 아직까지 타결되지 못한 가운데 노동조합은 전날 파업 카드를, 같은날 사측은 부분 직장폐쇄란 카드를 각각 꺼내면서 위기가 고조되고 있는 상황이다. 노조는 이런 상황이 되자 부분 직장폐쇄를 중단할 때까지 무기한 총파업에 나서겠다고 밝힌 상태다.

사측은 이같은 갈등이 '뉴 아르카나(XM3의 유럽 수출명)' 생산에 영향을 줄 수 있다고 우려한다. XM3의 납기를 준수하지 못하면 추후 물량 배정, 또는 신차 배정 과정에서 불이익을 받을 수 있단 것이다. 도미닉 시뇨라 르노삼성 사장도 전날 직원들에게 보낸 질의응답서에서 "지금 시기를 놓치면 미래를 더욱 불투명하게 만드는 것"이라면서 "과거엔 또 한 번의 기회가 있었을 지 모르나, 지금은 전 세계가 어려운 시기다. 르노삼성에만 두 번의 기회가 올 것이라고 생각해선 안된다"라고 강조했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr