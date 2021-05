"EU 인구 4분의 1, 코로나19 백신 최소 1회 접종"

[아시아경제 정현진 기자] 유럽연합(EU) 인구의 4분의 1이 코로나19 백신을 최소 1회 맞았다고 4일(현지시간) AFP통신 등이 보도했다.

우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 이날 트위터에 "EU 전역에서 백신 접종이 속도를 높이고 있다"면서 "우리는 이제 막 1억5000만회 백신 접종을 넘겼다"라고 밝혔다. 그는 "모든 유럽인의 4분의 1이 첫 회분을 맞았다"라면서 "우리는 7월 EU 성인 70% 백신 접종을 위한 충분한 양을 갖게 될 것"이라고 덧붙였다.

AFP통신은 EU 각국의 공식 통계를 자체 수집, 분석한 결과 이날 오후 기준 4억4600만명인 EU 인구의 25.1%가 코로나19 백신을 최소 1회 맞았다고 집계했다.

EU 집행위는 27개 회원국에서 올해 여름까지 전체 성인 인구의 최소 70%까지 코로나19 백신 접종을 마친다는 목표를 밝혔다. EU 회원국 내 백신 접종 속도는 아스트라제네카(AZ) 백신 공급 지연 등으로 미국이나 영국에 비해 다소 늦어졌지만 이후 미국 화이자-독일 바이오엔테크 백신 공급량이 늘어나면서 일부 상쇄됐다.

