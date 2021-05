5일 오후 서울 강서구 티웨이항공 화물센터에서 열린 '항공의 꿈을 만나다'에서 학생들이 비상 탈출 체험을 하고 있다. 이번 행사는 어린이날을 맞아 티웨이항공과 국립항공박물관이 강서구 초등학생을 초청해 진행했다. /공항사진기자단

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.