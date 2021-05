가정의달 맞아 선물용 금융상품 눈길…"현금 대신 금융 선물하세요"

[아시아경제 송승섭 기자]5월 가정의 달을 맞아 선물용 금융상품이 주목받고 있다. 교육에 쓸 어린이 대상 금융 상품부터 어버이날 맞춤형 상품이 인기를 끈다. 코로나19와 사회적 거리두기 조치 등으로 직접 선물 전달이 어려운 데다 자녀의 조기 금융교육 열풍이 영향을 끼쳤다는 분석이다.

5일 신한은행에 따르면 이달 가족과 친지에게 금융상품을 선물로 주고받는 ‘쏠 기프팅 서비스’가 운용 중이다. 자체 애플리케이션(앱) ‘쏠(SOL)'에서 선물을 보낼 상대방의 번호와 이름만 쓰면 메시지와 금융상품을 선물할 수 있다.

신한은행은 2018년에도 ‘쏠편한 선물하는 적금’을 선보인 바 있다. 선물하는 사람이 1회차 금액을 입금해 선물하면 받은 사람이 나머지 금액을 채운 뒤 목돈을 받는 식이다. 연휴와 명절에 금융상품을 선물하는 고객이 갈수록 많아지면서 앱에 탑재됐다.

KB국민은행의 경우 만 14세 미만을 대상으로 하는 'KB 영 유스 어린이 통장'을 판매 중이다. 어린이 전용입출금 통장으로 계좌 안의 계좌로 불리는 저금통 기능이 특징이다. 입금한 금액을 저금통으로 설정하면 계좌 출금과 이체가 불가능해져 어린이가 통장에 돈을 모으도록 유도할 수 있다. 설정된 금액에는 연 2%의 특별우대이율을 제공한다.

하나은행에서는 고령층을 대상으로 한 '언제나 청춘 정기예금‘을 가입할 수 있다. 상품에 가입하면 보이스피싱 보험에 무료로 가입된다. 보이스피싱 피해를 보면 최대 1000만원의 보상이 시행된다. 만 60세 이상이 가입대상이고 최대 연 1.1% 금리를 받을 수 있다.

우리은행의 '스무살 우리 적금'은 목돈 마련에 초점이 맞춰진 금융상품이다. 가입 기간의 절반이 지나면 약속한 이자의 절반을 ‘응원금리’로 준다. 기본금리는 연 1.7%로 우리카드 사용과 비대면 채널 이용 등으로 연 최고 2.8%까지 혜택을 받을 수 있다.

2금융권에서도 관련 상품이 꾸준히 출시되고 있다. 신협에서는 레이디4U 적금 통장을 제공한다. 만 20~39세 여성이면 신협 앱 ‘온뱅크’에서 가입할 수 있다. 여성구매 빈도가 높은 3대 화장품, 카페, 온라인쇼핑몰 내역 등에 최대 1%의 추가금리를 부여한다. 월 100만원 내에서 자유롭게 입금 가능하다.

