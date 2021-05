SNS서 퇴출된 트럼프 개인 블로그 열어

[아시아경제 조유진 기자] 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 개인 홈페이지 내 소통 창구로 활용할 전용 블로그를 개설했다고 더버지 등이 4일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 이날 트럼프 전 대통령 측은 지난 3월 오픈한 개인 홈페이지에 '도널드 트럼프의 책상에서'라는 이름의 블로그를 신설했다.

트럼프 전 대통령은 지난 1월 6일 지지자들이 의회 폭동 사태로 트위터 등 소셜네트워크서비스(SNS)에서 쫓겨나자 자체 SNS 플랫폼을 론칭한다고 밝힌 바 있다.

이번에 신설된 블로그는 자체 SNS 출시 계획과는 무관하며 SNS 플랫폼은 계획대로 오는 6~7월께 출시될 예정이다.

트럼프 전 대통령의 선임고문 제이슨 밀러는 트위터로 이 블로그가 새로운 SNS 플랫폼은 아니라면서 "이와 관련해 가까운 미래에 추가 정보를 공개할 것"이라고 전했다.

이번 블로그 개설은 페이스북의 콘텐츠 감독위원회가 지난 1월 페이스북이 내린 트럼프 전 대통령 퇴출 결정을 계속 유지할 것인지에 대한 심의 결과 발표를 하루 앞두고 나왔다.

페이스북 감독위원회는 오는 4~5일께 트럼프 전 대통령 계정을 다시 허가할지, 영구 폐쇄할지 결정할 예정이다.

이 블로그는 그가 대통령 재직 시 소통 창구로 활용했던 트위터와 비슷한 형태로, 방문자들은 블로그 글을 페이스북과 트위터에 공유할 수 있지만 직접 답글은 달지 못한다.

이날 올라온 홍보영상에 따르면 트럼프 대통령은 앞으로 블로그를 통해 실시간으로 메시지를 낼 것으로 보인다.

영상은 블로그를 "침묵과 거짓의 시기에 안전하고 자유롭게 말할 수 있는 공간"으로 묘사하며 게시물이 "트럼프의 책상에서 그대로 온다"고 설명한다.

블로그에는 트럼프 전 대통령이 퇴임 이후 공개한 성명들과 함께 최근 올린 글도 보인다.

3일 자 게시물에서 그는 공화당 내 대표적인 반트럼프 인사로 꼽히는 밋 롬니 상원의원을 "돌덩이처럼 식어버린 패배자"라고 비난했다.

폴리티코는 새 블로그가 페이스북의 영향력에는 비할 바가 못 되지만 트럼프 전 대통령이 제한적으로나마 자기 생각을 지지자들에게 직접 전하도록 한다고 평가했다.

