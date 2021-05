초1 성적표 공개한 이재명…"성적은 '미미'했지만 고집 세고 씩씩"

[아시아경제 정현진 기자] 이재명 경기도지사가 5일 어린이날을 맞아 사회관계망서비스(SNS)에 자신의 초등학교(당시 국민학교) 1학년 성적표를 공개했다.

이 지사는 이날 인스타그램에서 "99번째 어린이날을 축하하며 우리 사회의 미래인 어린이가 행복한 사회를 다짐한다"면서 자신의 성적표 사진을 올렸다. 이 지사가 올린 사진 속 성적표에는 교과학습 성적이 담겼는데 우가 1개, 미가 15개였으며 행동에 대해서는 '동무들과 잘 놀며 씩씩하다', '활발하나 고집이 세다'고 적혀있다. 특별활동에 대해서도 '대답을 잘하며 운동활동에 적극적이다'라고 적혀있다.

이 지사는 "50년 전 이재명 어린이는 고집이 세고 성적은 '미미'했지만, 동무들과 잘 놀며 씩씩했다고 한다"고 적었다. 이어 "엄청난 결석 일수에 대한 한 줄 변명"이라면서 "학교가 시오리길이라 비 많이 오면 징검다리 넘친다고 눈 많이 오면 미끄럽다고, 덥다고, 춥다고, 땡땡이치느라 학교에 잘 가지 못했다"고 덧붙였다.

이 지사는 앞서 올린 페이스북에서 "어린이날을 맞아 어떤 휘황찬란한 정책 약속보다 어린이들의 마음을 함부로 넘겨짚지 않겠다는 다짐부터 드리고 싶다"며 "여러분들의 마음이 동그라미인지 네모인지 세모인지 더 면밀하게 끈기 있게 살펴보겠다"고 밝혔다.

이 지사는 "정치도 이와 다르지 않다"면서 "선거 결과와 여론조사 상으로 드러나는 민심의 이면과 배후를 성실하게 살피는 것이 좋은 정치의 출발이다. 다채로운 방식으로 나타나는 주권자의 목소리를 있는 그대로 존중하고 그 속내를 이해하려고 애쓰는 것이 대리인의 기본자세"라고 글을 남겼다.

