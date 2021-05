[아시아경제 윤동주 기자] 어린이날 휴일인 5일 서울 청계천을 찾은 시민들로 북적이고 있다. 비가 내린 후 맑은 날씨와 비교적 포근한 날씨로 인해 많은 나들이객이 모인 청계천은 야외이다 보니 일부 사람들이 2m 간격으로 촘촘하게 자리를 잡는 등 방역 수칙이 잘 지켜지지 않는 모습도 보였다.

