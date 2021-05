송영길 "韓, 출산율 최저…낳아준 아이들 키우지 못하면 도리 아냐"

[아시아경제 권서영 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 어린이날을 맞아 아동복지센터를 방문해 격려의 메시지를 전했다.

오늘(5일) 송영길 더불어민주당 대표는 99회 어린이날을 맞아 서울 관악구 동명아동복지센터를 찾았다. 이곳은 만 18세 미만의 보호를 필요로 하는 아동이나 경제적 여건, 학대 등의 사유로 가정 양육이 불가능한 아동들을 교육하고 보호하는 시설이다.

송 대표는 "우리나라가 OECD 국가 중 출산율이 최저라고 한다"며 "그나마 낳아준 아이들도 우리가 키우지 못하면 도리가 아니다. 축복 받지 못하고 내팽개쳐진 아이들을 챙겨주신 여러분께 감사드린다"고 언급했다. 또한 그는 "부모의 심정으로 잘 돌봐주신 아동 복지 센터 관계자 여러분께 감사드린다"고 강조하며 "저희가 할 수 있는 방안들을 계속 노력하겠다"고 언급했다.

또한 송 대표는 "인천시장 시절에 10대 미혼모들을 위한 '스텔라의집'이라는 곳에 간 적이 있다"고 회상했다. '스텔라의집'은 미혼모자가정으로 양육과 자립에 의지를 가지고 있는 청소년과 여성들을 위한 공간이다.

이어 송 대표는 당시의 경험에 대해 "자기 생명을 지키겠다는 의지를 가지고 아기를 낳은 엄마들이었다. 인생에 다가올 부담과 부모님들의 압력을 이겨낸 모습이 얼마나 귀한지 모르겠다"고 발언하며 "자원봉사자들, 파트타임으로 일하는 분들이 가족의 역할을 해주는 따뜻한 문화가 많이 만들어졌으면 좋겠다"고 덧붙이기도 했다.

