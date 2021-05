광진구, 어린이대공원·아차산서 방역 캠페인 마스크 배부

5일 어린이대공원과 아차산 입구에서 민·관 합동 특별 방역활동 나서 나들이객 대상 방역수칙 준수 캠페인 및 홍보용 마스크 배부

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 코로나19 확산에 따른 특별방역 관리주간이 1주일 연장되고 5월 가정의 달을 맞아 나들이객이 늘어날 것을 우려해 민·관 합동 특별 방역활동에 나섰다.

이에 구는 5일 광진구 재난극복 민간협의회와 구청 직원들이 함께 나들이객이 몰리는 어린이대공원 정문, 후문, 구의문과 아차산 입구 등 4개소에서 방역수칙 준수 캠페인을 펼쳤다.

이 날 캠페인에서는 ▲한 집에 한 사람 검사받기 ▲증상 있으면 즉시 검사 받기 ▲야외 5인 이상 집합금지 ▲개인 방역준수 철저 등을 홍보, 마스크를 배부했다.

김선갑 광진구청장은 “어린이날 등 연휴에 가족단위 나들이객들이 늘어날 것으로 예상돼 야외 집중 방역관리를 추진하고자 한다”며 “특히 광진구는 가족단위 나들이객에게 인기가 많은 어린이대공원과 아차산이 위치, 더욱 철저히 방역수칙 준수를 요청, 스스로 방역을 강조하기 위해 마스크를 배부하기로 했다”고 말했다.

