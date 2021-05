"세상에서 가장 운 좋은 남자"…빌 게이츠 장녀 약혼자는 누구

[아시아경제 황수미 기자] 마이크로소프트(MS) 창업자 빌 게이츠와 아내 멀린다 게이츠가 지난 3일(현지 시각) 이혼 소식을 전한 가운데, 부부의 장녀인 제니퍼 게이츠(25)에게도 관심이 쏠리고 있다. 또한 제니퍼의 약혼자인 이집트의 프로 승마선수 나엘 나세르(30)도 다시 회자되고 있다.

제니퍼는 게이츠 부부의 3남매 중 장녀로, 미 스탠퍼드대에서 인간생물학을 전공한 뒤 뉴욕 마운트 시나이 아이칸 의대에 재학 중이다. 그는 2017년부터 나세르와 교제를 시작해, 지난해 1월 나세르와의 약혼 사실을 공개하기도 했다.

제니퍼는 당시 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "지난 주말, 가장 의미 있는 장소에서 정말 깜짝 놀랄 일이 있었다"며 나세르에게 청혼받은 사실을 알렸다. 그는 "남은 평생을 당신과 함께 웃고, 배우고, 성장하며 보내고 싶다"며 애정을 표현했다.

나세르 또한 당시 자신의 SNS에 제니퍼가 자신의 청혼에 승낙했다는 사실을 알렸다. 그는 "나는 세상에서 가장 운이 좋고, 가장 행복한 남자가 된 것 같다"고 적었다.

아랍뉴스에 따르면 나세르는 스탠퍼드대 경제학과를 졸업했고, 그의 부모는 이집트인으로 건축과 디자인 회사를 운영중이며 '백만장자'로 알려졌다. 또한 나세르는 어릴적부터 승마를 배운 이집트 유명 프로 승마 선수다. 그는 특히 60년 만에 이집트가 승마 최고 무대인 올림픽 단체전에 진출하는데 큰 공을 세웠고, 지난해 기준 국제승마연맹 장애물 부문 선수 랭킹에서 41위를 기록했다.

한편, 그동안 SNS를 통해 자신의 근황을 전해 온 제니퍼는 지난 4일(현지 시각) 부모님 이혼 소식에 대한 심경을 밝히기도 했다. 그는 "안녕 친구들. 지금쯤 많은 사람들이 나의 부모님의 이혼 소식을 들었을 것"이라며 글을 적었다. 이어 "우리 가족 모두에게 힘든 시간이었다"고 심경을 토로하며 "앞으로 개인적으로 이혼과 관련한 어떤 언급도 하지 않을 것"이라고 밝혔다. 또한 "우리 삶의 다음 단계로 나아가는 동안 사생활을 지키려는 우리 바람을 이해해주셔서 감사하다"고 말했다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr