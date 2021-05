광주서 기존 확진자 관련 대거 발생…산발적 감염 잔불

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시에서 기존 확진자의 직접 접촉자가 확진되거나 n차 감염이 잇따르고 있다.

5일 광주시에 따르면 이날 오후 2시 기준 6명이 확진 판정을 받아 광주 2446~2451번 확진자로 분류됐다.

이들 중 2명(광주 2449~2450번)은 전남외고 학생으로 알려진 광주 2318번과 접촉 후 자가격리에 들어가, 해제 전 검사에서 최종 확진됐다.

최초 감염자인 광주 2318번의 감염경로는 아직 밝혀지지 않았다.

광주 2447번은 지난 2일 확진된 광주 2431번으로부터 시작된 n차 감염자다.

광주 2431번 관련 확진자는 지난 2일부터 본인 포함 총 8명이 나왔다.

광주 2431번의 감염경로는 조사 중이다.

광주 2448번은 지난 1일 나온 광주 2414번 확진자의 접촉자다. 광주 2414번은 나흘째 감염경로가 드러나지 않았다.

광주 2451번은 전날 확진자인 광주 2444번의 접촉자다. 최초 감염원은 불명확하다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr