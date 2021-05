어버이날 준비도 이커머스서 한번에

티몬, '가정의 달 선물' 기획전

쿠팡, 5월 패션위크 진행중

위메프, '55데이'…5월 가정의 달 인기 선물 준비

[아시아경제 김철현 기자] 이커머스 업체들이 어버이날을 앞두고 큰 폭의 할인을 제공하는 기획전을 잇따라 마련하고 있다. 코로나19 장기화로 비대면(언택트) 소비와 선물 트랜드가 확산된 가운데 소비자들이 집에서 보다 합리적으로 어버이날 선물을 준비할 수 있는 기회가 되고 있다.

티몬은 고객들의 어버이날 선물 준비를 도울 수 있도록 '가정의 달 선물' 기획전을 21일까지 진행하고 매일 4종의 상품을 특가로 추천해 소비자들의 편리한 선물 준비를 돕고 있다. 여기에 최대 10%의 '가정의 달 선물 전용 쿠폰'도 준비했다. 비씨, 하나카드를 이용할 경우 전체 고객들에게 해당 기획전에서 5만원 이상 구매 시 사용 가능한 최대 5000원 할인쿠폰도 지급한다. 이진원 티몬 대표는 "어버이날을 맞아 부모님께 감사의 마음을 전할 수 있도록 건강식품부터 가전 등 다양한 상품들을 특가에 선보이고 있다"며 "선물하기 기능을 활용하면 직접 찾기 어려운 상황에서도 마음을 전할 수 있다"고 말했다.

위메프는 5일 하루 동안 '55데이'를 열고 가족 선물용 인기 아이템을 가격 끝자리 '55원', '555'원에 맞춰 할인 판매하고 있다. 어버이날 선물용 건강 기능 식품 등이 눈에 띈다. 5일 하루 6번 타임딜도 진행해 시간별 10개씩 총 60개 초특가 상품을 공개한다. 2900원 이상 구매 시 모든 상품은 무료 배송한다. 위메프 관계자는 "어버이날을 앞두고 아직 선물을 고민 중인 고객들을 위해 특가행사를 준비했다"며 "위메프가 추천하는 다양한 가족 선물을 파격적인 혜택으로 만나볼 수 있는 기회"라고 했다.

쿠팡은 올해 봄 패션 트렌드를 한 곳에 모은 '5월 패션위크'를 7일까지 진행한다. '쿠팡 패션위크'는 쿠팡이 매달 첫 주에 일주일간 진행하는 패션 주간 이벤트로 매달 새로운 주제를 통해 최신 패션 트렌드가 반영된 아이템들을 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 특히 연령대별로 선호하는 브랜드를 구분해 놓은 '브랜드관'에서는 어버이날 선물을 준비할 수 있다. 이준석 쿠팡 리테일 패션 디렉터는 "5월 패션위크는 가정의 달을 맞아 아이들부터 부모님까지 가족 모두가 함께 할 수 있도록 연령대별로 선호하는 패션 브랜드를 선별해 준비했다"고 말했다.

