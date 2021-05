이재승 사장 "고객 취향·라이프 스타일 반영해 가전 제품이 변화할 때"

삼성 뉴스룸 특별 기고 통해 비스포크 홈 소개

[아시아경제 김흥순 기자] "가전 제품은 고객 취향을 만족시키기 위해 아름답게 설계해야 하고, 사용자의 라이프 스타일을 반영할 수 있는 기능을 담아야 한다."

삼성전자 생활가전사업부장인 이재승 사장은 5일 삼성전자 글로벌 뉴스룸에 올린 기고문에서 "지금은 가전 제품이 변화해야 할 때"라며 이 같이 밝혔다.

이 같은 철학을 반영한 것이 '비스포크' 제품이다. 삼성전자는 소비자 맞춤형 가전 '비스포크' 디자인을 확대 적용한 홈 솔루션 '비스포크 홈'(BESPOKE HOME)을 글로벌로 확대하기 위해 오는 11일 '비스포크 홈 2021' 글로벌 론칭 행사도 개최한다. 이 사장은 "비스포크 홈 비전을 구성할 새로운 디자인과 기능을 소개할 것"이라고 전했다.

그는 "지금은 집안 공간을 사용하는 방식부터 인테리어 디자인에 사용하는 소재까지 많은 것이 바뀌었다"면서 "이 같은 '뉴노멀'에 맞는 삶을 위해 더 창의적인 생각이 필요하다"고 강조했다. 그러면서 "모든 혁신은 지속 가능성을 염두에 두고 추구해야 한다"며 "가전의 경우 수명이 긴 제품을 만들어 낭비를 줄이고, 성능 저하 없이 물과 에너지 소비를 줄일 수 있는 기술을 개발하는 것이 이에 부합한다"고 덧붙였다.

앞서 삼성전자는 지난 3월 국내에서 '비스포크 홈'을 먼저 공개했다. 주방과 거실, 침실, 세탁실 등에서 사용하는 가전제품에 비스포크 디자인을 적용해 고객 개인의 취향을 반영하고 집안 공간을 통일감 있게 구현할 수 있다는 점을 강조했다. 올해 상반기에 비스포크 홈 신제품 17종을 국내에 출시할 계획이다. 또 올해 신제품부터 디지털 인버터 컴프레서와 디지털 인버터 모터를 기한 없이 무상 수리 또는 교체하는 '평생 보증'도 시행하기로 했다.

글로벌 시장에서는 미국에 비스포크 냉장고를 처음으로 소개한다. 유럽에서도 라인업을 확장해 하반기 출시할 계획이다. 이 사장은 "주방뿐 아니라 집안 곳곳에서 사용하는 가전 제품에 비스포크 디자인을 자유롭게 결정할 수 있도록 할 것"이라고 강조했다.

