이준석, '대국민 옆으로 서기 캠페인' 언급하며 "경찰·지자체가 오히려 갈등 심화시켜" 비판

[아시아경제 권서영 기자] 이준석 전 국민의힘 최고위원이 경찰과 지방자치단체가 오히려 젠더 갈등을 심화시킨다고 비판했다.

4일 이 전 최고의원은 자신의 페이스북을 통해 "이게 벌써 작년 이야기다"라고 운을 뗐다. 이어 그는 작년 일산 동부경찰서가 실시했던 '대국민 옆으로 서기 캠페인'사례를 소개했다. 당시 이 캠페인은 에스컬레이터 탑승 중 옆으로 서서 불법 촬영을 예방할 수 있도록 시야각을 확보하자는 취지에서 진행되었다. 그러나 근본적인 원인을 해결하지 않고 피해자에게 책임을 요구한다는 비판을 받은 바 있다.

이 전 최고의원은 이 캠페인을 언급하며 "불법 촬영으로 신고가 들어오면 잡고, 법에 정해진 형벌을 집행하는 것이 사법경찰관의 역할인데 사람이 게도 아니고 옆으로 걸어야 하는 상황이 해법이라고 내놓으면 어떻게 하나"라며 꼬집었다. 또한 그는 "경찰은 본인의 직분을 다하는 것으로 칭찬을 받아야 하는데 취객에 양말 벗어줬다고 칭찬 릴레이를 하지 않나", "지자체는 몰카를 찾는다고 28만개의 화장실을 뒤지고도 단 하나의 몰카도 찾아내지 못했다"고 지적했다.

이 전 최고위원은 글의 말미에서 "실제로 이런 기획을 하는 사람들이 곧 젠더 이슈나 범죄를 가볍게 생각하고 오히려 갈등을 심화시키는 사람들"이라고 주장했다. 이어 "이런 식의 '깡통 해법'으로 특정 성별의 공포나 환심에 기반한 표를 얻으려는 사람들이야말로 젠더(갈등)에서 이익을 보려는 사람들"이라며 비판의 목소리를 높였다.

