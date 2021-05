'예방접종 받겠다' 응답률 61.4%…3월比 6.6%p↓(종합)

[아시아경제 최동현 기자] 국민 10명 중 6명은 코로나19 백신을 맞을 의향이 있는 것으로 조사됐다.

중앙사고수습본부는 문화체육관광부와 함께 한국리서치에 의뢰해 지난달 27∼29일 전국의 만 18세 이상 성인 1000명을 대상으로 '코로나19 관련 인식도조사'를 한 결과 이같이 나타났다고 5일 밝혔다.

전체 응답자 중 미접종자라고 밝힌 943명의 61.4%는 '예방접종을 받을 의향이 있다'고 답했다. 19.6%는 받지 않겠다고 답했다. 잘 모르겠다는 응답은 19%였다.

지난 3월 1차 조사때와 비교하면 예방접종을 받겠다는 응답은 6.6%포인트 감소한 반면, 받지 않겠다고 답한 비율은 6.7%포인트 상승했다.

정부는 오는 9월까지 국민 70%에 대한 1차 접종을 마치고 11월까지는 '집단면역'을 형성하겠다는 목표를 세웠다. 최근 백신 관련 각종 부작용 의심 사례가 나타나는 가운데 백신 접종 기피자가 많아지면 정부 목표치에 달성하지 못할 가능성도 있다. 윤태호 중수본 방역총괄반장은 "주위의 (접종한) 사람들로부터 권유가 이어지면 자연스럽게 인식의 변화가 나타날 것"이라며 "부작용에 대한 지나친 우려 부분은 정부가 안내하고 지원을 강화하는 노력을 해나가겠다"고 말했다.

이번 조사에서 백신 접종을 받았다고 밝힌 응답자 57명 중 89.5%는 주변에 접종을 추천하겠다고 답했다. 이는 3월 조사 대비 5.1%포인트 오른 수치다.

예방접종을 받으려는 주요 이유는 '가족의 감염예방(80.8%·이하 복수응답)'이 가장 많았고 이어 '사회적 집단면역 형성(66.3%)', '본인의 감염 예방(59.9%)', '일상생활에서의 안심(50.8%)' 등의 순으로 나타났다.

접종을 꺼리는 이유는 '이상반응 우려(84.1%)'가 가장 많았다. 이어 '백신 효과 불신(66.8%)', '백신 선택권 없음(44.8%)', '기본 방역수칙으로 예방 가능(28.3%)' 등의 순이었다.

정부 방역정책에 대한 의견에는 응답자 82.9%가 코로나19 대응을 위한 방역수칙 강화에 동의한다고 밝혔다.

대부분은 '참여·자율 중심의 방역기조'에 동의(66.5%)하지만 유행이 심각해지는 경우 '다중이용시설의 일괄적인 영업 제한'에도 동의(79.2%)한다고 답했다.

'마스크 착용'의 경우 97.3%가 본인은 잘 실천하고 있고 다른 사람들도 잘 실천하고 있다(90.2%)고 응답했다. 반면 '5인 이상 사적모임 금지'의 경우 96.6%가 본인은 잘 실천하고 있지만, 다른 사람이 잘 실천하고 있다는 비율은 절반(59.3%) 수준에 그쳤다.

'코로나19 스트레스'를 호소한 응답자 비율은 84.6%로 지난 조사(87.3%) 때와 비슷한 수준이었다. 이 중 '매우 스트레스를 많이 느낀다'는 응답자는 27.7%였다. 스트레스를 느끼는 주된 이유로는 '코로나19 유행이 언제 끝날지 모르기 때문에'라고 답한 비율이 85.3%로 가장 높았다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr