[박종일 자치통신]“친문 등 계파 대신 국민만 보고 가라”...송영길 신임 대표에 보내는 서울 구청장 두 명 주문 화제

서울 베테랑 구청장 A·B씨 부동산 세금 및 백신 접종, 2030 청년 일자리 등 민생에 ‘올인’ 성과낼 것 주문 화제..."3살 아이도 사탕 빼앗기지 않으려는 것 당연"...국민 부동산 세금 부담 완화 주장

[아시아경제 박종일 기자] “지금 상황에서 친문·친노· 청와대가 어디 있느냐? ‘국민’만 봐라보고 가라...”

서울 구청장 A씨는 5일 기자와 통화에서 송영길 민주당 신임 대표에 대한 주문을 이같이 말했다.

정치를 40년 넘게 해온 민주당 소속 베테랑 이 구청장은 “친문, 비문, 청와대가 어디 있느냐”며 국민들이 분노한 부동산과 코로나 극복 등 민생 문제에만 전념, 잘못된 것은 과감히 바꿔가라"며 이같이 주문했다.

그는 “완전히 민생만 보고 가라. 10개월 정도 남은 대선까지 민생에 매달리지 않으면 국민으로부터 버림받게 될 것”이라고 경고했다.

이 때문에 부동산, 코로나 백신, 20~30대 청년 문제 등 2~3개 현안에만 매달려야 한다고 요청했다.

특히 부동산 문제는 집값이 올라 공시지가가 오른다고 하더라도 국민들에게 세금은 큰 부담이 되지 않도록 해야 할 것이라고 말했다.

또 20~30대 청년들에게 희망을 줄 수 있는 대책을 내놓아야 한다고 강조했다. 이 구청장은 “송영길 대표가 한 달을 하더라도 소신껏 해야 한다. 국민만 보고 계파 눈치 보지 말라”고 당부했다.

4·7보궐선거에서 나타난 성난 민심을 도닥이지 못하면 내년 대선도 기대할 것 없다는 것이다.

더불어민주당이 집권 이후 최대 위기를 맞았다는 경고로 들렸다.

또 다른 서울 구청장 B씨도 같은 말을 강조했다. 그는 “오동나무 떨어지는 소리를 듣고 가을이 오는 것을 알아야 하듯 국민의 민심을 읽지 못하면 끝”이라고 민주당이 처한 위기 의식을 설명했다.

특히 부동산 문제는 국민들이 원하는 방향으로 가면 된다고 했다. 결국 정치는 국민들이 바라는 대로 하면 문제가 없다는 것.

이 구청장은 “부동산 문제는 정말 조심해야 한다. 세상 어떤 사람이 자기 재산을 뺏기고 싶겠느냐”고 물었다.

공시지가 급등으로 인한 재산세와 종부세 부담을 말한 것으로 풀이된다. 이 구청장은 “3살 먹은 아이도 사탕을 빼앗기지 않으려 하지 않느냐”고 비유했다.

이 구청장은 “현 민주당내 비주류인 송영길 대표가 겨우 당 대표가 된 것 자체가 국민들과 당원들이 민주당을 살리라는 엄중한 명령이라고 본다”며 “당내 원팀을 이루고 야당과도 대화를 통해 난국을 잘 풀어달라”고 요청했다.

이 구청장은 특히 송영길 대표가 5선 국회의원이지만 인천광역시장을 역임했던 경력에 크게 기대했다.

그는 “국회의원은 자기를 좋아하는 사람들만 보고 정치를 할 수 있지만, 선출직 자치단체장은 자기를 도와주지 않은 사람들까지 껴 안고 가야하는 운명”이라고 설명했다.

가장 가까이서 민심을 읽는 것은 결국 자치단체장이라며 송 대표에 대한 기대를 내비췄다.

요즘도 서울 구청장들은 어르신들 백신을 맞도록 하기 위해 백방으로 뛰고 있다. 대신 국회의원들은 선출직 자치단체장들처럼 민심과 매일 접촉하지 않는 것을 암시한다.

이들 두 서울 구청장 말을 종합할 때 “민주당 최대 고비다. 송 신임 대표가 당내 계파을 뛰어넘어 국민만 바다보는 ‘파격적 발상’을 통해 당을 살려야 한다”는 의미로 들렸다.

송 대표도 취임 첫 행보로 국립현충원을 찾아 방명록에 ‘民惟邦本 本固邦寧(국민은 나라의 근본이니 근본이 튼튼해야 나라가 번영한다 뜻)을 남겼다.

연세대 총학생회장 출신으로 인천에서 7년간 노동운동과 민주사회를 위한 변호사 활동을 하다 김대중 민주당 총재에 의해 정치에 입문했다.

이 때문에 송 대표는 이번 고 김대중 대통령 묘소를 찾아서도 큰 절로 예의를 다하는 등 김대중 대통령 실용주의 정치 철학을 크게 존경하고 있는 것으로 알려졌다.

이번 민주당 지도부에 송 대표와 함께 서울 성북구청장을 두 번 역임한 김영배 의원이 최고위원에 합류해 선출직 지도부 6명 중 2명이 자치단체장 출신으로 구성돼 민심을 보다 잘 읽는 민주당 지도부가 될 것으로 보인다.

절박한 국민의 민심을 보다 잘 읽어 정부와 청와대를 이끌어가는 송영길 대표가 될 것을 기대하는 국민들이 많다는 것을 이들 두 서울 구청장을 통해 확인할 수 있었다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr