국민의힘 "文, 악수 두지 말라"…사과·해명 이어진 청문회

[아시아경제 금보령 기자] 4일 국회에서 장관 후보자 5명에 대한 인사청문회가 진행된 가운데 후보자들이 각종 의혹에 대한 '사과'와 '해명'을 되풀이하는 모습이 이어졌다. 이에 국민의힘은 문재인 대통령을 향해 '사람을 쉽게 쓰는 악수(惡手)를 두지 말라'고 비판했다.

5일 김예령 국민의힘 대변인은 논평을 통해 "문재인 정권 청문회는 이제 다운 계약, 위장 전입, 외유 출장, 논문 표절 등 각종 의혹과 비리의 장이 되어가고 있다"며 "장관으로서의 직무수행 능력과 전문성을 따져보기도 전에 공직자로서의 기본 자질부터 짚고 넘어가는 데 한참이 걸리니 민망하고 허망하다"고 밝혔다.

임혜숙 과학기술정보통신부 장관 후보자의 경우 위장 전입·논문 표절·가족 동반 해외출장, 박준영 해양수산부 장관 후보자는 배우자의 도자기 대량 반입 및 판매, 노형욱 국토부장관 후보자는 세종시 아파트 특별공급 재테크(투기) 및 위장 전입 등의 의혹이 제기됐다.

김 대변인은 "다양한 비리를 선보인 임 후보자는 각종 의혹에 대해 송구하고 부끄럽고 몰랐다는 해명만 반복했다"며 "국비 지원 해외출장에 가족을 동반한 사실에 대해서는 '관행'이라며 책임을 회피했다"고 지적했다.

이어 김 대변인은 "박 후보자는 배우자의 밀수 의혹에 대해 집에서 사용한 물품이라는 모순된 해명만 내놓았다"며 "부동산 정책을 책임질 노 후보자도 2억원의 차익을 남긴 관사테크 논란에 '당시엔 상황이 달랐다'며 변명에 급급했다"고 꼬집었다.

이를 놓고 김 대변인은 후보자보다 후보자를 낸 민주당과 청와대가 더 문제라고 강조했다. 김 대변인은 "문 대통령은 고위공직 인선 배제 5대 원칙을 국민께 약속했고, 이를 반영한 것이 지금의 청와대 7대 인사 배제 기준"이라며 "휴일인 오늘 문 대통령은 자신이 내놓았던 공약들을 다시 한 번 읽어보시길 부탁한다"고 말했다.

또 그는 "사람을 쉽게 쓰면 정치가 날로 어지러워지고 정치가 어지러우면 국가가 위태롭고 쇠망해 간다는 말씀도 함께 드린다"며 "임기 1년 남았으니 마음대로 하겠다는 인식은 버리시고 과연 이 정권의 마지막 유종의 미를 거둘 고위공직자로 이 후보들이 적합한지 국민의 소리에 귀 기울여 악수를 두지 않길 권고한다"고 얘기했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr