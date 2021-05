헌재 "누진제 등 전기요금 대통령령에 위임한 전기사업법 합헌"

[아시아경제 최석진 기자] 누진제 등 전기요금에 관한 사항을 대통령령으로 정하도록 위임한 전기사업법 조항은 헌법에 위반되지 않는다는 헌법재판소 결정이 나왔다.

헌재는 5일 전기판매사업자가 대통령령으로 정하는 바에 따라 전기요금과 그 밖의 공급조건에 관한 기본 약관을 작성하도록 한 전기사업법 제16조 1항에 대해 전주지법 군산지원이 제청한 위헌법률심판 사건에서 재판관 7(합헌):1(위헌):1(각하)의 의견으로 합헌 결정했다고 밝혔다.

헌재가 합헌 결정을 내린 심판대상 조항은 '전기판매사업자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 전기요금과 그 밖의 공급조건에 관한 약관(이하 ‘기본공급약관’이라 한다)을 작성하여 산업통상자원부장관의 인가를 받아야 한다. 이를 변경하려는 경우에도 또한 같다'고 규정한 개정 전 전기사업법 제16조(전기의 공급약관) 1항으로 현행법과 같은 내용이다.

한국전력공사(한전)와 전기공급계약을 체결하고 전기를 공급받던 A씨는 2016년 7월 3일부터 같은해 8월 2일까지 사용한 525kWh의 전기에 대해 12만8565원의 전기요금이 부과되자 한전을 상대로 위 기간 동안의 전기요금채무는 6만8670원을 초과해서는 존재하지 않는다며 채무부존재 확인의 소를 제기했다.

한전의 기본공급약관 중 누진요금에 관한 부분이 '전기사업자 등은 전기사용자의 이익을 보호하기 위한 방안을 마련하여야 한다'는 전기사업법 제4조와 전기사업법 제16조 1항이 규정한 기본공급약관의 인가기준으로 '전기요금이 적정 원가에 적정 이윤을 더한 것일 것'이라고 규정한 전기사업법 시행령 제7조 1항 1호에 위반돼 계약의 자유를 침해해 무효라는 게 A씨의 주장이었다.

A씨는 소송 진행 중 전기사업법 제16조 제1항과 전기위원회 관련 규정인 같은법 제53조, 제54조에 대해 법원에 위헌법률심판 제청을 신청했다. 하지만 법원은 한전이 작성한 전기요금약관이 효력을 갖게 되는 근거 조항이 전기사업법 제16조 제1항이라고 판단, 헌재에 위헌법률심판을 제청했다.

헌재의 심판 과정에서는 해당 조항이 전기요금에 관한 사항을 법률에서 직접 규정하지 않고 대통령령에 위임한 것이 '의회유보의 원칙'에 위반되는지와 전기요금약관의 구체적인 인가기준을 법에서 정하지 않고 대통령령에 포괄적으로 위임해 헌법에 반하는지가 쟁점이 됐다.

헌재는 "전기가 국민의 생존과 직결돼 있어 전기의 사용이 일상생활을 정상적으로 영위하는 데에 필수불가결한 요소라 하더라도, 전기요금은 전기판매사업자가 전기사용자와 체결한 전기공급계약에 따라 전기를 공급하고 그에 대한 대가로 전기사용자에게 부과되는 것으로서 국가가 일반 재정수입을 목적으로 아무런 반대급부 없이 강제적·의무적으로 징수하는 조세 내지 특정한 공익사업에 필요한 경비를 부담시키기 위하여 부과하는 부담금과는 명백히 구분된다"고 전제했다.

이어 "전기요금을 부과하는 것이 국민의 재산권에 제한을 가하는 행정작용에 해당한다고 볼 수 없다"며 "전기요금의 결정에 관한 내용을 입법자가 정해야 할 사항으로 보기 어렵다"고 합헌 결정의 이유를 밝혔다.

또 헌재는 "전기요금약관의 인가 여부를 결정함에 있어서는 전력의 수급상태, 물가수준, 한국전력공사의 재정상태 등이 종합적으로 반영돼야 하므로, 인가의 구체적인 기준을 설정하는 것은 전문적인 판단을 요함은 물론 수시로 변화하는 상황에도 시의 적절하게 탄력적으로 대응할 필요가 있다"고 지적했다.

이어 "따라서 전기요금약관의 인가기준에 대해서는 하위법령에 위임할 필요성이 인정된다"며 포괄위임금지의 원칙에도 반하지 않는다고 판단했다.

다만 이선애 재판관은 "전기는 국민이 기본적 생활을 영위하기 위해 필수적인 재화이자 공공재"라며 "심판대상조항이 전기요금의 구체적인 산정방식이나 요금체계에 관해 규정하거나 위임하지 않음에 따라 누진요금 체계와 같은 주요한 산정방식에 관한 사항이 산업통상자원부장관이 고시한 전기요금산정기준 및 한국전력공사가 작성한 공급약관에서 정해지게 됐다"고 지적했다.

이어 "이는 공공서비스 제공에 관한 국가의 보장책임이 의회의 의사결정이 아닌 전적으로 행정적 의사결정에 맡겨지게 되는 결과를 초래한 것"이라며 "이를 종합하면, 심판대상조항은 국민의 기본권 보장과 갈등의 조정에 중대한 영향을 미치는 사항의 본질적 부분을 의회가 스스로 정하지 아니하고 행정이나 개별 약정에 유보한 것으로 의회유보원칙에 위반된다"고 위헌 의견을 냈다.

이은애 재판관은 해당 조항의 위헌성과 A씨가 제기한 소송 간에 재판의 전제성(재판의 주문 등 결론이 달라지거나 재판의 법률적 의미가 달라지는) 요건을 갖추지 못해 부적법하다며 각하 의견을 냈다.

그는 "심판대상조항은 전기판매사업자로 하여금 전기요금약관에 대하여 산업통상자원부장관의 인가를 받도록 한 것일 뿐, 전기요금약관에 의하여 이루어진 전기공급계약의 효력요건을 정한 것이라고 보기 어렵다"고 밝혔다.

이어 "전기요금약관에 의한 전기공급계약은 본질적으로 사법관계에 속하므로 계약의 효력이나 그에 따른 채무의 존부 및 범위의 문제는 사법적 규율과 해석 원칙에 따라 법원이 개별 사건에서 판단해야 할 문제"라고 덧붙였다.

