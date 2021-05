6일부터 70∼74세 AZ백신 접종 예약…접종은 27일부터

[아시아경제 최동현 기자] 정부가 이번 주부터 70∼74세 고령층에 대한 코로나19 백신 접종 사전 예약이 시작된다며 적극적인 참여를 당부했다.

윤태호 중앙사고수습본부(중수본) 방역총괄반장은 5일 정례 브리핑에서 "내일부터는 어르신들의 백신 접종을 위한 사전 예약이 시작된다"면서 "대상자들은 일정을 예약한 뒤 예약된 일자에 접종을 받아달라"고 안내했다.

정부는 5∼6월 두 달간 60∼74세 고령층을 대상으로 아스트라제네카(AZ) 백신 접종에 나선다.

접종은 전국 각지의 위탁 의료기관 약 1만2700여곳에서 이뤄진다.

연령별로 보면 65∼74세(1947년∼1956년생)는 이달 27일부터 다음달 19일까지, 60∼64세(1957∼1961년생)는 다음 달 7일부터 19일까지 백신 접종이 진행된다.

이를 위한 사전 예약은 6일 오전 10시부터 순차적으로 이뤄진다. 70∼74세는 6일부터, 65∼69세는 10일부터, 60∼64세는 13일부터 예약할 수 있다.

온라인 사전예약 누리집이나 질병관리청 감염병 전문 콜센터(☎1339), 각 지방자치단체 운영 콜센터 등을 통해 원하는 접종 일자와 장소를 선택하면 된다.

온라인 예약이 어렵다면 읍면동 주민센터를 직접 찾아 도움을 받을 수 있다. 주민센터에서는 접종 대상자가 신분증과 본인 명의의 휴대전화를 소지하고 주민센터를 방문하면 예약할 수 있도록 지원할 방침이다.

