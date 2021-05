경북도, '관광기념품 공모' 34점 선정 … 대상은 '한글 에스프레소 잔 세트·간식접시'

수상작, 5월18~23일 경주 보문단지 경북도관광홍보관에 전시

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북도는 지역을 대표하는 우수한 관광기념품을 발굴하기 위해 개최한 '제24회 관광기념품 공모전'에서 수상작품 34점을 선정, 5일 발표했다.

이번 공모전 기한은 지난 4월8~12일까지 5일간이었다. 올해는 전국적으로 많은 관심을 받아 지난해 대비 60% 증가한 180점이 출품됐다.

경북도는 각계 전문가 5인으로 구성된 심사위원회(위원장 김남현 동국대 교수)를 통한 심사결과 대상1점, 금상1점, 은상2점, 동상3점, 장려상 7점 등 총 34점의 입상작을 뽑았다.

대상 500만원, 금상 300만원 은상 각 200만원, 동상 각100만원, 장려상 각 70만원, 입선 각 30만원의 시상금을 수여할 계획이다. 또한, 코로나19 장기화에 따라 어려움을 겪고 있는 관광기념품 업계를 위한 지원책으로 입선 이상 수상작 34점 및 특별선정 62점 중 공고일 현재 경북도내 주소지를 둔 사업자 총 60명에게 생산장려금을 지급한다.

경북도는 공모전을 통해 현존하는 훈민정음 해례본 2권(안동본·상주본) 모두가 경북에서 발굴된 점으로 고려, 한글(훈민정음 해례본)을 모티브로 한 기념품 출품 시 가산점을 부여했다.

영예의 대상을 차지한 경기도 서연수(개인)씨의 '한글 에스프레소 잔 세트와 간식접시·소스볼세트'는 훈민정음 해례본을 모티브로 한 커피 잔과 접시다. 심미성과 실용성을 동시에 갖춘 작품으로 많은 심사위원들에게 호평을 받았다.

금상에는 포항 호미곶 상생의 손, 경주 얼굴무늬 수막새 등 경북을 대표하는 관광자원 및 훈민정음을 이미지화한 책갈피와 상감기법을 사용해 제작한 나전책갈피 등 서울시 권혁수(아트라인상사)씨의 '책갈피 시리즈'가 차지했다.

은상은 경주시 손소희(하나상점)씨의 '곡옥'(曲玉), 경주시 최현정(이음)씨의 '안동의 위대한 유산'이 차지했다. 동상으로 인천시 박진영(꾸미룸공방)씨의 '당신마늘잔'과 예천군 이상석(농업회사법인㈜팜앤스토리 KH)씨의 '도시복 효자 감빵, 포항시 임주은(주은아트)씨의 '구룡포 바닷가 유목을 이용한 포항관광기념품'이 선정됐다.

시상식은 5월 18일 개최된다. 수상작은 5월18~23일 경주 보문단지 내 경상북도관광홍보관에 전시된다.

김상철 경상북도 문화관광체육국장은 "경북을 알릴 수 있는 대표 관광기념품을 발굴·육성하기 위해 작품 선정에 그치지 않고 수상작의 판로개척을 위한 지원과 홍보 마케팅에 적극 노력하겠다"고 강조했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr