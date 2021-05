광주 서구, 가정의 달 맞이 온·오프라인 행사 다채

선물박스·놀이공원 자유이용권·치킨 쿠폰 등 지원

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)가 가정의 달 5월을 맞아 온·오프라인 구분없이 다양한 행사를 실시한다고 5일 밝혔다.

서구는 지난 3일 어린이날을 앞두고 지역 복지시설 이용 아동들에게 텀블러, 문구세트 등으로 구성된 선물패키지 1250박스를 전달했다.

저소득층 드림스타트 사례관리 대상 가족 80세대가 오는 8월까지 행복한 추억을 쌓을 수 있도록 놀이공원 자유이용권을 제공하는 ‘가정의 달 행복소풍’ 사업도 추진한다.

지원대상자들은 코로나19 방역수칙 및 사회적 거리두기 지침을 철저히 준수하면서 놀이공원을 이용할 예정이다.

또 이달 중 서구청 유튜브 채널에 가정의달 특집 영상을 게재함과 동시에 채널 구독 인증, 가족 사랑을 표현하는 댓글을 게시한 시민 중 추첨을 통하여 치킨(20명)과 커피 쿠폰(50명)을 제공할 예정이다.

서구 관계자는 “가정의 달을 맞아 어린이들이 행복해할 수 있는 여러 사업들을 실시할 예정이다”며 “이달 동안 ‘가족’의 의미를 되새겨보고 이번 사업을 통해 부모·자녀간 또는 부부간 서로의 소중함을 깨닫는 시간이 될 수 있길 바란다”고 말했다.

