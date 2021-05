'착한 기업'이 인정받는 시대…재계로 확산되는 ESG 경영

[아시아경제 우수연 기자]코로나19 이후 전 세계적으로 환경과 사회적 가치에 대한 관심이 높아지면서 국내에서도 ESG(환경·사회·지배구조) 경영이 재계 전반으로 확산되고 있다. 기업들은 사내에 ESG 전담조직을 설치하는가 하면 친환경·사회적 사업을 위한 투자 및 자금 조달을 늘리는 방법으로 ESG 경영을 실천하고 있다.

5일 재계에 따르면 최근 LG, 효성, 현대중공업 등 재계 주요 그룹들이 이사회 내 ESG 위원회를 신설했다. 지난달 LG그룹 계열사인 LG전자, LG이노텍, LG디스플레이 등은 이사회 내에 ESG 위원회와 내부거래위원회를 신설했다. 이들 계열사들은 지속성장 가능한 성장을 실현하고 거래 공정성과 경영 투명성을 높이기 위해 위원회를 설치했다고 밝혔다.

효성그룹도 지주사 효성부터 지난 29일 이사회를 열어 이사회 내 지배구조개선을 담당해 온 투명경영위원회를 확대 개편한 ESG 경영위원회를 설치했다. 올 상반기 중에는 효성티앤씨, 효성첨단소재, 효성중공업, 효성화학 등 주요계열사들도 대표이사 직속의 ESG 경영위원회를 설치해 운영할 계획이다.

현대중공업그룹은 최근 그룹 지주사인 현대중공업지주와 조선지주인 한국조선해양 뿐만아니라 현대미포조선, 현대건설기계, 현대일렉트릭 등 3개 상장 계열사와 현대중공업, 현대삼호중공업 등 2개의 비상장계열사가 이사회 내 ESG위원회를 설치했다. 그밖에 현대오일뱅크와 현대에너지솔루션도 올 상반기 내에 ESG 위원회 도입을 완료할 계획이다.

일찌감치 ESG경영의 가치를 설파해 온 SK그룹은 올해 초 지주사인 SK(주) 산하에 ESG 위원회를 신설했으며, 그룹 8개 계열사가 국내 대기업 최초로 재생에너지를 100% 사용한다는 의미의 'RE100'에 가입했다.

한편 기업들은 친환경 사업 확장 또는 사회적 문제 해결을 위한 ESG채권 발행을 늘리며 자금 조달에 박차를 가하고 있다. SK하이닉스는 지난 4월 국내 일반 기업 최초로 4400억원 규모의 사회적 채권을 발행했다. 사회적 채권은 일자리창출, 취약계층 지원, 사회 인프라 구축 등 사회문제 해결을 위한 목적으로 자금을 조달하는 ESG채권이다.

최근 LG전자도 친환경 건축물 공사를 위한 1900억원 규모의 녹색채권 발행을 결정했다. 녹색채권은 친환경 사업 자금 조달을 위한 특수 목적의 ESG채권으로 인증기관의 공인 인증을 받아야만 발행할 수 있다. LG전자는 해당 자금으로 서울 강서구 마곡동 LG사이언스파크 내 연구시설 4개동을 친환경 건축물로 건설할 예정이다.

