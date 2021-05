광주 서구 화정1동 주민들, 어린이날 다양한 나눔행사 ‘훈훈’

어린이 도서·상품권 등 선물 전달

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 화정1동 자생단체 회원들 어린이날을 맞아 어린이들을 위한 다양한 나눔행사를 마련해 훈훈함을 주고 있다.

5일 서구 화정1동에 따르면 주민자치회(회장 박경원)는 전날 내방마루 작은도서관에 어린이들을 위한 도서 100권을 기탁했다.

같은 날 화정1동 보장협의체는 화정1동 행정복지센터에서 돌봄이 필요한 아동, 청소년 30명에게 10만원 권 상품권과 드로잉보드 등 300만원 상당의 선물을 전달했다.

또, 새마을문고 회원들도 어린이 내의와 장바구니, 화장지 등 생활필수품을 마련해 훈훈함을 더했다.

이지은 화정1동 사회복지팀장은 “어린이 날을 맞아 화정1동 주민들이 십시일반 어린이들을 위한 선물을 마련했다”며 “아이들이 즐겁고 행복한 어린이 날을 보냈으면 좋겠다”고 말했다.

한편 6일에는 화정1동 보장협의체에서 마을 어르신 30여분께 카네이션과 과일 등을 전달할 계획이다.

